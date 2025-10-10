Nekada glamurozna i legendarna Plejboj vila, smeštena na luksuznom imanju u Los Anđelesu, iznutra je, prema rečima Kristal Hefner, bila sve samo ne bajkovita. Bivša supruga Hjua Hefnera, osnivača časopisa Plajboj, u svojim memoarima podelila je ono što javnost nikada nije imala priliku da vidi – realnu, sirovu i razočaravajuću sliku ovog zdanja.

Prvi utisak: Impresivno imanje, ali samo na prvi pogled

Kada se Kristal uselila u vilu, bila je oduševljena njenom spoljašnjošću i arhitekturom.

- Bila je to prelepa vila u engleskom stilu, okružena pet hektara zelenila, pravo usred Los Anđelesa. Moja porodica je iz Engleske i to me je odmah privuklo, prisetila se ona.

Međutim, kako su dani prolazili, počela je da otkriva ono što se ispod glamura skrivalo – prljavština, zanemarenost i nimalo luksuzni uslovi života.

- Mesto se nije dobro čistilo, bilo je puno buđi. Vremenom je sve postalo zapušteno i odvratno.

"Gomila smeća usred vile"

Kristal nije štedela reči kada je opisivala stanje unutrašnjosti vile:

- Sve je bilo prašnjavo, buđavo i zapušteno. U sred dnevne sobe stajala je gomila smeća.

Iako je spolja delovala impresivno, iznutra je, kaže ona, imanje izgledalo kao da je zarobljeno u prošlosti.

- Kao da je Hef na vrhuncu slave pritisnuo dugme za pauzu i nikada ga više nije pustio. Vila je bukvalno bila vremenska kapsula iz 70-ih.

Starinski dekor i sobe koje je izbegavala da dodiruje

Vila izgrađena 1927. godine bila je prepoznatljiva po tjudorskoj arhitekturi i luksuznom, ali zastarelom enterijeru: somotski kauči, gusti tepisi, kristalni lusteri i drveni zidovi davali su joj težinu prošlih decenija. U kući za zabave nalazile su se i čuvene sobe za igre. Kristal priznaje da ih je posećivala, ali sa velikom nelagodom.

Plejboj vila Hjua Hefnera Foto: Profimedia

- Često sam ulazila u te prostorije, ali sam se plašila da dodirnem bilo šta. Nije mi bilo jasno šta se tamo sve dešavalo, rekla je za magazin People.

"Pomozite, pomozite" – Jezivi prizori iz zoološkog vrta

Pored kuće nalazio se i privatni zoološki vrt u kojem su živeli paunovi, majmuni i druge egzotične životinje. Umesto ugođaja, zvuci koji su dolazili iz tog dela imanja izazivali su nelagodnost.

- Čak i sa zatvorenim prozorima, mogla sam da čujem njihove glasove u glavi. Kao da su graktali: "Pomozite, pomozite". Tako mi je bar zvučalo, piše Kristal u svojim memoarima Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself.

Vila koja ju je slomila

Kristal je priznala da život u toj kući nije ostavio samo emocionalne, već i fizičke posledice.

- To mesto me je bukvalno mučilo. Vila me je slomila – na ovaj ili onaj način.

Zoo vrt u sklopu Plejboj vile Hjua Hefnera Foto: Profimedia

Iako je naizgled živela život iz bajke, realnost je bila mnogo mračnija. Sam ambijent, zapuštenost i atmosfera izolacije ostavili su dubok trag na njenom zdravlju i psihi.

Šta se dogodilo s vilom nakon Hefnerove smrti?

Plejboj vila prodata je 2016. godine za 100 miliona dolara biznismenu Darenu Metropulosu, iz investicione firme Metropoulos & Co. Hefner je dobio pravo da ostane da živi u njoj do kraja života, uz godišnju kiriju od milion dolara.

Nakon Hefnerove smrti 2017. godine, novi vlasnik najavio je obimnu rekonstrukciju imanja i spajanje sa susednim posedom, kako bi se formiralo ekskluzivno naselje površine 7,3 hektara u elitnom delu Los Anđelesa – Holmbi Hilsu.

Iako je postojala inicijativa da se vila proglasi istorijskim spomenikom i stavi pod zaštitu države, 2018. godine odlučeno je da će umesto toga biti očuvana putem ugovora o trajnoj zaštiti, što znači da ne može biti srušena, ali nije pod formalnom državnom zaštitom.

