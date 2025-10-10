da li je prepoznajete?

Nekada je bila jedno od najprepoznatljivijih lica američkog filma, naslednica slavne glumačke loze i miljenica Holivuda. Henri Fonda, Džejn Fonda, Piter Fonda – i, naravno, Bridžet Fonda. Imala je sve: ime, talent, harizmu i uspešne uloge u kultnim filmovima. A onda je, na vrhuncu slave, odlučila da potpuno nestane iz javnosti.

Danas, gotovo dve decenije kasnije, ponovo se pojavila i uspela da iznenadi svet.

"Ne, to ne može biti ona"

Godinama su mediji pratili njenu transformaciju – od glamurozne glumice do žene koju su paparaci jedva prepoznavali. Fotografije iz 2022. godine obišle su svet. Na njima je Bridžet izgledala kao sasvim obična osoba: bez šminke, prosede kose, u širokoj garderobi i s vidljivim viškom kilograma.

„Ne, to ne može biti ona“, „Šta joj se desilo?“, "Bila je simbol lepote, kako je došlo do ovoga?“ – bili su najčešći komentari korisnika na društvenim mrežama.

Ali odgovor na ta pitanja krije se u njenom ličnom izboru – i tragičnom događaju koji je promenio tok njenog života.

Saobraćajna nesreća i tiho povlačenje

U februaru 2003. godine, Bridžet je doživela ozbiljnu saobraćajnu nesreću. Vozila je po mokrom autoputu kada je izgubila kontrolu nad vozilom i sletela s puta. Džip je bio potpuno uništen, a ona je preživela s teškim povredama, uključujući frakture na kičmi – dve slomljene torakalne pršljenove.

Iako povrede nisu bile životno ugrožavajuće, bile su dovoljne da se potpuno povuče iz javnog života i usmeri na oporavak, kako fizički, tako i psihički.

Ljubav, brak i porodica umesto reflektora

Te iste godine, Bridžet se udala za poznatog kompozitora i muzičkog producenta Denija Elfmana, autora muzike za brojne filmske hitove i dugogodišnjeg saradnika Tima Bartona. Nedugo zatim, par je dobio sina Olivera, 2005. godine.

Bridžet Fonda i Deni Elfman Foto: Profimedia

Život daleko od Holivuda, medija i stalnog pritiska slave, brzo joj je postao prirodan izbor. Kao unuka legendarnog Henrija Fonde i bratanica Džejn Fonde, odrasla je pred kamerama, ali sada je, kako sama kaže, želela mir.

"Bolje biti obična osoba nego slavna"

Kada su joj paparaci 2022. prišli sa pitanjem da li planira povratak u Holivud, njen odgovor bio je kratak i jasan: - Ne. Bolje je biti obična osoba nego slavna.

Zvučalo je kao konačno zatvaranje vrata iza sebe – bez drame, bez izjava za medije, bez pokušaja da opravda svoju transformaciju.

Iznenadni povratak – ali ne pred kamere

Nedavno su kamere ponovo zabeležile trenutak kada se Bridžet Fonda pojavila – ovog puta na aerodromu u Los Anđelesu. Nosila je dugački sivi kaput, crne pantalone i patike. Iako daleko od nekadašnje glamurozne pojave, izgledala je vidno drugačije – znatno mršavija, vitalnija i samopouzdanija.

Američki mediji primetili su da je prošla kroz novu fizičku transformaciju, ali glumica se, u svom stilu, nije izjašnjavala o metodama mršavljenja.

Tišina umesto naslova – ali interesovanje ne jenjava

U poslednjih 20 godina, Bridžet Fonda je pred kamerama izgovorila svega nekoliko rečenica. Nema javnih nastupa, intervjua ni društvenih mreža. A ipak, svaka njena nova fotografija momentalno izaziva lavinu komentara.

Bivša zvezda filmova kao što su "Kum 3", "Usamljena bela žena", "Mali Buda", "Džeki Braun" i "Tačka bez povratka", nekada dvostruko nominovana za Zlatni globus, odlučila je da njen život više ne pripada javnosti i to sa potpunim pravom.

Ipak, i dalje postoji nada da ćemo je možda nekada ponovo videti na ekranu makar na kratko. Jer, kako to obično biva sa velikim talentima, publika nikad ne prestaje da ih pamti. Pa ni da ih priželjkuje nazad.

