Memoari Ozija Ozborna otkrili šokantne detalje o Metju Periju: Iz jednog razloga je dolazio u njegovu kuću
Memoari Ozija Ozborna su otkrili da je pokojni Metju Peri prisustvovao sastancima AA (Anonimnih alkoholičara) u njegovoj kući.
Glumac, najpoznatiji po ulozi Čendlera Binga u hit sitkomu „Prijatelji“, pronađen je bez znakova života u đakuziju u svom domu, u Los Anđelesu, 28. oktobra 2023. Njegova smrt u 54. godini pripisana je akutnim efektima ketamina, a utapanje i bolest koronarnih arterija navedeni su kao drugi faktori.
U avgustu ove godine, Džasvin Sanga - takozvana „Kraljica ketamina“, koja je optužena za snabdevanje dozom droge koja je ubila Metjua Perija - pristala je da se izjasni krivom po jednoj tački optužnice za održavanje prostorija povezanih sa drogom, tri tačke optužnice za distribuciju ketamina i jednoj tački optužnice za distribuciju ketamina koja je rezultirala smrću ili teškim telesnim povredama. Mogla bi se suočiti sa kaznom do 45 godina zatvora.
Dao je sve od sebe da ostane čist
Ozborn, koji je preminuo 22. jula u 76. godini, napisao je memoare „Poslednji obredi“ koji su posthumno objavljeni 7. oktobra, navodi Telegraf. U odlomku koji je preneo US Weekly, on se osvrnuo na svoja sećanja na Perija.
„Dolazio je u našu kuću na sastanke AA, ili mi bar tako kaže moja žena. Najsmešniji, najtalentovaniji tip. I toliko se trudio da ostane na pravom putu. Onda je jednog dana poslušao svoju zavisnost koja mu je govorila da je u redu da se nadrogira, i to je bilo to -kraj igre. Bio sam tako tužan kada su mi rekli da je pronađen mrtav u svom đakuziju. Dao je sve što je imao da ostane čist. Ali to nije bilo dovoljno.“, pisao je Ozborn.
