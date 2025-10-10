Slušaj vest

Memoari Ozija Ozborna su otkrili da je pokojni Metju Peri prisustvovao sastancima AA (Anonimnih alkoholičara) u njegovoj kući.

Glumac, najpoznatiji po ulozi Čendlera Binga u hit sitkomu „Prijatelji“, pronađen je bez znakova života u đakuziju u svom domu, u Los Anđelesu, 28. oktobra 2023. Njegova smrt u 54. godini pripisana je akutnim efektima ketamina, a utapanje i bolest koronarnih arterija navedeni su kao drugi faktori.

Ozi Ozborn, nekadašnji frontmen benda Black Sabbath Foto: AP

U avgustu ove godine, Džasvin Sanga - takozvana „Kraljica ketamina“, koja je optužena za snabdevanje dozom droge koja je ubila Metjua Perija - pristala je da se izjasni krivom po jednoj tački optužnice za održavanje prostorija povezanih sa drogom, tri tačke optužnice za distribuciju ketamina i jednoj tački optužnice za distribuciju ketamina koja je rezultirala smrću ili teškim telesnim povredama. Mogla bi se suočiti sa kaznom do 45 godina zatvora.

Metju Peri Foto: Juan Rico / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Dao je sve od sebe da ostane čist

Ozborn, koji je preminuo 22. jula u 76. godini, napisao je memoare „Poslednji obredi“ koji su posthumno objavljeni 7. oktobra, navodi Telegraf. U odlomku koji je preneo US Weekly, on se osvrnuo na svoja sećanja na Perija.

„Dolazio je u našu kuću na sastanke AA, ili mi bar tako kaže moja žena. Najsmešniji, najtalentovaniji tip. I toliko se trudio da ostane na pravom putu. Onda je jednog dana poslušao svoju zavisnost koja mu je govorila da je u redu da se nadrogira, i to je bilo to -kraj igre. Bio sam tako tužan kada su mi rekli da je pronađen mrtav u svom đakuziju. Dao je sve što je imao da ostane čist. Ali to nije bilo dovoljno.“, pisao je Ozborn.

