Slušaj vest

Džon Lodž, pevač i basista legendarne rok grupe Mudi Bluz, preminuo je u 82. godini, prenose mediji. Njegova porodica je potvrdila vest, objavivši da je „iznenada i neočekivano odveden od nas“.

U saopštenju porodice se navodi:

„Sa najdubljom tugom moramo da objavimo da je Džon Lodž, naš dragi muž, otac, deda, tast i brat, iznenada i neočekivano odveden od nas.

Džon Lodž
Džon Lodž Foto: Dave Hogan/Hogan Media/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kao što svako ko je poznavao ovog čoveka velikog srca zna, njegova trajna ljubav prema ženi Kirsten i porodici bila mu je najvažnija, a zatim strast prema muzici i vera. Džon je mirno otišao okružen svojim voljenima i zvucima grupe Everli Braders i Badija Holija. Zauvek će nam nedostajati njegova ljubav, osmeh, ljubaznost i njegova apsolutna i neprestana podrška. 

Srce nam je slomljeno, ali ćemo koračati napred ka miru okruženi ljubavlju koju je imao prema svakom od nas. Kao što bi Džon uvek govorio na kraju emisije, hvala vam što ste sačuvali veru.“

Umro Džon Lodž
Džon Lodž Foto: John D Shearer / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mudi Bluz je nastao u Birmingemu 1964. godine, a njihov prvi singl „Go Now“ se probio na prvo mesto. Lodž se pridružio dve godine kasnije, ostajući sa grupom tokom njihovih mnogo decenija uspeha, što ih je dovelo do uvrštavanja u Kuću slavnih rokenrola.

