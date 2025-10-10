Koraima Tores u Srbiji je stekla popularnost kao Kasandra

Koraima Tores, koju je srpska publika zavolela kroz nezaboravnu ulogu Kasandre u popularnoj latinoameričkoj seriji, i dalje privlači pažnju – ne samo glumačkim talentom, već i izgledom koji ostavlja bez daha. Danas, sa 52 godine, glumica izgleda gotovo isto kao u vreme kada je harala malim ekranima.

Figura iz snova zahvaljujući predanom treningu

Na društvenim mrežama, gde je vrlo aktivna, Koraima redovno deli fotografije iz svakodnevnog života, ali i one koje pokazuju rezultate njenog rada na sebi. U kupaćem kostimu jasno se vide definisani mišići, pa čak i trbušnjaci – dokaz koliko je posvećena fizičkoj aktivnosti. Nedavno je objavila i selfi iz kreveta, pokrivena samo čaršafom, što je izazvalo mnoštvo komentara njenih obožavalaca.

Foto: Printscreen/Instagram/lacoraima

Ljubav prema Srbiji ne krije

Koraima ne krije emocije kada govori o Srbiji. Glumica se u nekoliko navrata osvrnula na to koliko joj znači srdačan doček koji je ovde doživela.

- Jako sam zadovoljna i zahvalna što ste svi vi ovde. Srce mi kuca od ljubavi što sam u ovom gradu i ovoj državi", izjavila je iskreno, rekla je i dodala da se u Srbiji oseća kao kod kuće.

- Ovde su ljudi ljubazni, puni ljubavi i poštovanja. Znaju da iskažu svoja osećanja na nežan način i osećam se lepo primljeno i dočekano. Kao kod kuće.

Uživanje u srpskoj kulturi

U galeriji pogledajte kako se Koraima Tores provela u Srbiji:

Koraima je podelila i utiske sa večere koju je organizovala produkcija.

- Vodili su nas u jedan restoran gde je bila uživo muzika, bilo je prelepo, rekla je ističući koliko joj je značilo to iskustvo.

