Iako se čini kako postoji nepisano pravilo da slavne ličnosti izgovaraju sudbonosno "da" samo partnerima sličnim sebi, dakle isto toliko ili manje poznatima, neki su ipak rešili da sreću okušaju sa "običnim smrtnicima" čija imena ne stoje na Šetalištu slavnih. Možda se upravo u tome krije tajna ispunjenog privatnog života filmskih zvezda čiji brakovi traju decenijama, bez trzavica i skandala. Među njima je i Met Dejmon, koji je oženio konobaricu i pokazao da srodne duše, a i bajke sa srećnim krajem, ipak postoje.

Met Dejmon i Ben Aflek su najbolji prijatelji Foto: CBS / Planet / Profimedia

Za raziku od svog najboljeg druga Bena Afleka, Met Dejmon nije trčao za poznatim ženama. Suprugu Lusijanu Barozo sreo je dok je radila u jednom kafiću u Majamiju, a njihova priča podseća na najlepše holivudske romantične drame. One sa hepiendom. Slavnog glumca mnogi su ismevali jer je oženio konbaricu, koja je, pritom, imala dete iz prethodne veze, ali oni uskoro slave dve decenije braka i – nikad nisu bili srećniji.

Upoznali su se 2003. godine, sasvim slučajno. Ili, kako je Dejmon rekao u emisiji Elen Didženeris, na prilično neobičan i zabavan način.

"Trebalo je da snimam film na Havajima, a onda je lokacija prebačena na Floridu. Jedne večeri usred snimanja, nekoliko momaka iz ekipe predložilo je da odemo negde na pivo. Iako nisam bio raspoložen za izlazak, uspeli su da me odvuku sa sobom"

A kada se sudbina, ili neko odozgo, zainati, pa odluči da poređa karte po svom nahođenju, onda se desi ovakva ljubavna priča... Veselo društvo završilo je baš u lokalu gde je radila njegova buduća supruga, samo što on tada to nije znao.

"Prostorija je bila puna ljudi, ali ja sam je video preko puta. Kao da me je obasjala neka svetlost kada sam je ugledao... Ne znam kako bi nam se inače ukrstili putevi da se to nije dogodilo. Da, bila je to ljubav na prvi pogled."

Ljudi su ga prepoznali i prilazili mu tražeći autogram, a neki su, pod dejstvom alkohola, bili i agresivni, pa je Met rešio da ode na drugu stranu bara kako bi se sakrio iza šanka. Pitao je konobaricu da li može tu da popije nešto, daleko od ludila, i usput rekao: "Zapravo, primetio sam te i hteo da popričam s tobom."

Met Dejmon sa suprugom Foto: Profimedia

Ali, umesto da padne na njegov šarm, Lusijana mu je odbrusila: "Pa, ako misliš da budeš ovde, ne možeš samo tako da stojiš!". Prihvatio je izazov, a s njim i čaše, flaše i ulogu barmena. Te večeri zaradio je gomilu novca jer su, naravno, svi hteli piće iz ruku Meta Dejmona, ostavljajući mu više nego pristojan bakšiš.

Bajkovit je i nastavak priče, kako je kasnije Lusijana otkrila za "Vogue": "Do kraja večeri pozvao me je da izađem s njim i njegovim prijateljima, ali ja sam rekla da ne mogu nigde da idem jer me kod kuće čeka četverogodišnja ćerka."

Umesto negativne reakcije, Dejmon je neočekivanu činjenicu da je samohrana majka vrlo dobro prihvatio. "To je bila jedna od stvari koje su mu se odmah svidele kod nje. Rekao sam: 'Mnogo mi je drago što čujem da si mama i što ti je to prioritet.'"

I tako je počelo... Pred oltar su stali početkom decembra 2005, na intimnoj ceremoniji u Njujorku. Kako ni od čega u životu nisu pravili veliku pompu, tako je i za taj događaj malo ko znao. Naredne godine pridružila im se ćerka Izabel, 2008. se rodila Đija Zavala, a 2010. i treća, Stela. Tu je i Lusijanina ćerka iz prethodne veze, Aleksija. Zavete su obnovili 2013, a glumac je dodatno iskazao ljubav svojim devojkama istetoviravši na ruci njihova imena.

Met Dejmon Foto: Profimedia

Porodica je uvek na prvom mestu, a par ima još jedno strogo pravilo: nikad se ne razdvajaju duže od dve nedelje. Kada su ih pitali kako uspevaju da ga održe, s obzirom na to da Dejmonova snimanja na drugom kraju sveta često traju i mnogo duže, glumac je odgovorio da takve poslove prihvata samo ako u ugovoru postoji stavka koja mu omogućava da često pravi pauze i odlazi kući.

Zaista svetli primer mnogim parovima, naročito holivudskim. U čemu je tajna te duge ljubavi? Lusijana, koja se retko oglašava, svojevremeno je odgovorila: "Oboje smo veoma srećni što smo se upoznali, pa priču nikada nismo uzimali zdravo za gotovo. Ima i uspona i padova, to je život, ali u našem slučaju sve je lako i zabavno."

Met Dejmon sa suprugom Foto: Profimedia

Met Dejmon, najbolji holivudski muž, koji je 8. oktobra proslavio 55. rođendan, i njegova šest godina mlađa supruga zaista su zaljubljeni kao prvog dana, što dokazuju i nedavni snimci sa plaže, gde nisu skidali ruke jedno s drugog.

(Kurir.rs/Žena)

