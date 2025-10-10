Slušaj vest

Asap Roki ne skriva koliko je srećan što je postao otac devojčice. U nedavnom intervjuu s oduševljenjem je govorio o ćerki Roki Ajriš Majers, koju je dobio s partnerkom Rijanom. Par već ima dvoje dece, sinove RZA Atelston Majersa (3) i Riota Roza Majersa (2).

1/6 Vidi galeriju Asap Roki i Rijana Foto: JM HAEDRICH / Sipa Press / Profimedia, Aissaoui Nacer / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dobila je ime po njemu

"Moja kći. Ona je najbolje što mi se dogodilo ove godine", rekao je Asap u intervjuu objavljenom 9. oktobra i dodao: "Roki Ajriš, svaka ti čast!" Njeno ime zapravo odaje počast ocu, čije je pravo ime Rakim Atelhton Majers, a nadimak Roki dobio je pre nego što je odlučio da mu to bude umetničko ime.

Rijana i Asap, oboje 37-godišnjaci, objavili su vest o rođenju ćerke na Instagramu 24. septembra, podelivši fotografiju pevačice i malene Roki odevene u ružičasti bodi. Asap je na objavu reagovao u svom stilu, napisavši u komentarima: "MOJE MALE DAME."