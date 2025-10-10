Uhapšena devojka zbog uhođenja glumca Feđe Štukana: Čeka se odluka tužioca
Federalna uprava policije (FUP), pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uhapsila je osobu koja je navodno uhodila glumca Feđu Štukana, prenose bosanski mediji.
Kako dalje navode, iz FUP-a je saopšteno da je reč o S.D. (27), koja se sumnjiči za krivična dela uhođenje, ugrožavanje sigurnosti i psihičko nasilje.
Prema nezvaničnim informacijama portala Klix.ba, žrtva uhođenja je poznati glumac Feđa Štukan.
Prilikom pretresa izuzeti su i digitalni dokazi koji uhapšenu devojku dovode u vezu sa izvršenjem gore navedenih krivičnih dela.
Ona je kriminalistički obrađena u prostorijama FUP-a te je predata u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo gde će protiv nje biti podnesen Izveštaj o počinjenom krivičnom delu, a tužilac će odlučiti o daljem postupanju.
(Kurir.rs/Klix.ba)