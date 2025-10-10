Glavni izazov ovog dana je u poslovnoj komunikaciji. Imate važan poslovni sastanak, ali pregovori mogu biti naporni. Očekuje vas zbližavanje sa osobom...

Akcenat vam je na pažljivom planiranju prioriteta. Moguće su nepredviđene poteškoće za Bikove koji rade u uslužnim delatnostima. Pred vama je miran pe...

Odnos s nadređenima zahteva dodatno prilagođavanje. Vaš poslovni predlog neće naići na odobravanje. Ovaj dan vam donosi izazov u vidu burne i strastve...

Planeta koja upravlja vašim finansijama prolazi kroz polje platnog prometa. To može stvoriti zastoj. Vaš odnos s partnerom zahteva dodatno prilagođava...

Obnavljanje neke stare poslovne saradnje predstavlja glavnu temu ovog dana. Mogući su administrativni problemi. Slobodne Device će se zbližiti sa osob...

Vaš odnos s nadređenima i poslovnim saradnicima u velikoj meri će se popraviti. Obazrivo upravljajte novcem. Imate osećaj da u vašem odnosu s partnero...

Škorpije koje se bave kreativnim zanimanjem ili rade u ugostiteljstvu mogu da očekuju veliki uspeh i odlične rezultate. Slobodne Škorpije mogu da se z...

Nesuglasice u odnosima s poslovnim saradnicima i nadređenima mogu obeležiti ovaj dan na poslu. Neophodan je kompromis. Vaš odnos s partnerom prolazi k...

Vaš odnos s nadređenima se popravlja. Pravi je trenutak da izložite svoje originalne ideje, jer će danas naići na dobar odziv. Vodolije koje su u vezi...