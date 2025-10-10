Slušaj vest

Federalna uprava policije (FUP), pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, uhapsila je osobu koja je navodno uhodila glumca Feđu Štukana, prenose bosanski mediji.

Kako dalje navode, iz FUP-a je saopšteno da je reč o S.D. (27), koja se sumnjiči za krivična dela uhođenje, ugrožavanje sigurnosti i psihičko nasilje.

Feđa Štukan
Feđa Štukan Foto: Kurir Televizija

Prema nezvaničnim informacijama portala Klix.ba, žrtva uhođenja je poznati glumac Feđa Štukan.

Prilikom pretresa izuzeti su i digitalni dokazi koji uhapšenu devojku dovode u vezu sa izvršenjem gore navedenih krivičnih dela.

Ona je kriminalistički obrađena u prostorijama FUP-a te je predata u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo gde će protiv nje biti podnesen Izveštaj o počinjenom krivičnom delu, a tužilac će odlučiti o daljem postupanju.

(Kurir.rs/Klix.ba)

Bred Pit i Anđelina Džoli
Feđa Štukan
Feđa Štukan
moscow02-news1-stefan-jokic-copy.jpg

