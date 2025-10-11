Slušaj vest

Džoli i Pit su suvlasnici imanja vrednog 25 miliona dolara, a pre četiri godine Anđelina je svoj deo prodala ruskom oligarhu. Bred ju je 2022. tužio, tvrdeći da je prodajom prekršila njihov ugovor jer je polovinu prodala bez njegovog znanja i pristanka.

Anđelina Džoli i Bred Pit se sude oko imanja Šato Miraval Foto: Profimedia, Andrea Raffin / Shutterstock.com, Cubankite / Shutterstock.com

Džoli je sada sudu u Los Anđelesu dostavila podnesak u kojem je istakla da je obavestila Breda o prodaji i optužila ga da vodi "osvetnički rat" protiv nje. Dana 6. oktobra sudu je dostavila dokument u kojem je navela da je Bred od nje tražio potpisivanje ugovora o poverljivosti/tajnosti.

"Nije bilo potrebe za tim ugovorom, budući da nisam podnela tužbe niti govorila o događajima koji su doveli do našeg razvoda. Zapravo, u prethodnih pet godina nikada nisam javno rekla ni reč o njegovim postupcima. Kao majka naše dece, ali i kao zagovornica žrtava nasilja širom sveta, smatrala sam njegov zahtev izuzetno bolnim", navela je Džoli.

Period razdvajanja nje i Breda bilo joj je izuzetno teško i traumatično, ne samo za nju već i za njihovu decu. Rekla je i da ona i deca više nisu kročili u Miraval, jer ih podseća na bolne događaje i ružne trenutke koji su doveli do rastanka.

"Miraval je bio jedno od naših prvih velikih zajedničkih ulaganja, središte porodičnog života. Tamo smo se venčali, tamo sam provela deo trudnoće, a iz bolnice smo kući doveli naše blizance. Nagli prekid sa tim mestom i uspomenama bio je veoma težak, posebno za decu", ispričala je.

Traži 33 hiljade dolara

Džoli je 2016. pokrenula brakorazvodnu parnicu, a Bredu je dopustila da koristi porodične kuće u Los Anđelesu i Francuskoj i to bez ikakve naknade. Nadala se da će to doprineti smirivanju njihovih odnosa. Posvetila se deci i dve godine odbijala poslovne ponude kako bi se fokusirala na njih, a pošto je zbog toga došla u finansijski nezavidnu situaciju, nije mogla da priušti kupovinu kuće u Los Anđelesu.

Bred Pit joj je pristao pozajmiti novac, ali uz kamatu, a zatim ju je tužio jer je bez njegovog znanja prodala svoj deo francuske vinarije.Od suda traži i da joj Pit plati 33 hiljade dolara, koliko je potrošila na advokate kako ne bi morala da preda privatne poruke vezane za spor. Pit je, naime, tražio da Džoli dostavi privatne poruke u vezi sa prodajom svoje polovine imanja, a Džoli se tome protivila, pa sada traži da on snosi troškove koji su nastali zbog tog dela postupka.

