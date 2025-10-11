Slušaj vest

Glumica Fren Drešer se proslavila ulogom u seriji "Dadilja", a njen čuveni osmeh naširoko je poznat. Međutim, mnogi ne znaju da ova lepa crnka iza prelepog osmeha krije tužnu priču. Naime, Fren su 1985. godine silovali pred očima njenog tadašnjeg muža.

Omiljena "dadilja" danas ima 66 godina ide hrabro kroz život i ne da da je bilo šta slomi! Popularna glumica proslavila se ulogom u seriji "Dadilja", a iako je od emitovanja prošlo 30 godina, ona izgleda kao da nije ostarila ni dan.

Žrtva oružanog upada u stan

Danas je nasmejana i retko ćete je videti ljutu u javnosti, međutim iza ove žene je teška i mučna prošlost. Naime, nasmejano lice popularne Fren krije priču o silovanju koja se desila 1985. godine.

Fren je bila u braku sa Markom Džejkobsonom od 1978. do 1999. godine, a upravo njen suprug prisustvovao strašnom događaju kada su u njihov dom upala dvojica naoružanih provalnika. Jedan je silovao Fren, a drugi njenu prijateljicu, dok su Pitera vezali i primorali da gleda užasne scene.

Njeno fotografsko pamćenje pomoglo je istrazi

Fren je imala je 28 godina kada se desio ovaj užasan događaj. Pretili su joj pištoljem, a Freninog supruga su vezali i prekrili mu oči povezom.

- Tada nismo znale da su taj muškarac i njegov brat bili na uslovnoj slobodni. Bilo je grozno i pomisliti da je bio zatvoren, a potom pušten, i da je nakon svega to uradio, rekla je Fren svojevremeno za CNN. Policiji je dobro opisala počinioca pa su brzo uspeli da ga pronađu.

Fren Drešer ima tešku životnu priču Foto: Paul Smith / Alamy / Profimedia

- Budući da imam fotografsko pamćenje, pomogla sam policiji i ilustratoru da napravi skicu prema kojoj su ga kasnije pronašli i priveli - ispričala je glumica. Sada zna da je zatvoren i da više nikome ništa neće učiniti nažao.

- Barem sam nakon svega imala taj završetak, koji mnoge žene nemaju. Ne moram da se bojim da ću ga sresti iza nekog ugla. Nakon što se to dogodilo, rekla sam prijateljima, ali nisam imala snage da nazovem svoje roditelje i kažem im šta se dogodilo - otkrila je Fren.

Dijagnoza raka materice

Prvi put je o silovanju pričala 1996. jer joj je dijagnostikovan rak materice. Napisala je sve u autobiografiji "Enter Whining".

- Dugo godina se nisam nosila i bavila bolom koji je silovanje uzrokovalo. Na kraju sam završila s karcinomom. Telo je odlučilo da se slomi i stvori bolest. Bilo je to veliko iskustvo za mene, rekla je glumica.

Fren Drešer u ulozi dadilje u istoimenoj seriji Foto: Printscreen Twitter

Fren veruje da je taj događaj bio krivac što je 2000. godine obolela od raka grlića maternice. Ali, tome je verovatno svoj doprinos dao i stres koji je proživela samo godinu dana ranije kada se razvela od supruga, jer je on shvatio da je - homoseksualac.

- Nisam srećna što sam imala karcinom i ne želim ga nikome, ali bolja sam osoba postala posle toga. Nekada najbolji darovi dolaze u najružnijim pakovanjima, rekla je Fren.

Ipak, nju ni to nije slomilo. 2007. Fren je osnovala humanitarnu organizaciju za borbu protiv raka i aktivirala se u javnosti. Hrabra Fren danas je napunila 66. godina, a 2014. udala se za sedam godina mlađeg Šivau Ajaduraija, američkog naučnika i komputerskog stručnjaka.

(Kurir.rs/Wanted)

