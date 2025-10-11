Slušaj vest

Voljena glumica Nataša Ninković često ističe koliko je ponosna na svoje sinove blizance, Luku i Matiju, sa kojima neguje blizak i emotivan odnos. Ovog puta, zajedno sa jednim od sinova otputovala je u Pariz, a utiske sa putovanja rado je podelila na društvenim mrežama.

Na fotografijama koje je objavila vidi se kako njen sin nosi belu majicu, sako i crni kaput, a zatim su zajedno uživali u večeri uz čašu crvenog vina i francuske specijalitete. Sutradan su posetili muzej "Balzakova kuća", poznat po svojoj bogatoj istoriji i književnoj vrednosti.

U galeriji pogledajte kako se Nataša provodi sa sinom u Parizu:

Nataša Ninković sa sinom u Parizu

Ovo nije prvi put da glumica objavljuje trenutke sa porodičnih putovanja. Svaki put kada na mrežama podeli fotografije sa sinovima, njeni pratioci, a naročito devojke, ne ostanu ravnodušni.

O izazovima u braku

Ninkovićeva je već godinama u skladnom braku sa Nenadom Šarencem, a nedavno je otvoreno govorila o izazovima koje je njihov odnos prolazio, posebno nakon što su sinovi napustili porodični dom. Govoreći za RTCG, glumica je otkrila da ju je promena porodične dinamike zabrinula:

U galeriji pogledajte fotografije Nataše Ninković sa suprugom:

Nataša Ninković sa suprugom

- Nije sramota reći da nešto ne funkcioniše, da nešto ne valja ili da se osećam loše. Nikada nisam podrazumevala. Znam žene koje rade po principu 'sad pa zauvek', ali ja nisam takva. Uvek sam govorila: 'Dok traje – traje'. Sve sam dala da to opstane, i izborila sam se, i on i ja, jer brak je ipak dvosmerna ulica.

Otkrila je i da je sa suprugom razgovarala o tome kako će njihov život izgledati bez dece u kući:

- Rekla sam mu da se plašim, jer sam pre svega majka, a onda supruga. Pitala sam se kako ćemo funkcionisati kada deca odu. I onda smo oboje odlučili da se potrudimo i da budemo nežni jedno prema drugome.

