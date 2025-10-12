Lejdi Gaga je nastupila na Super Bowlu 2025

Nakon višenedeljnih spekulacija, vest je sada i zvanično potvrđena – Lejdi Gaga će se pojaviti u nastavku dugoočekivanog filma Đavo nosi Pradu. Informaciju je u petak, 10. oktobra, objavio magazin Variety.

Gaga viđena u Milanu

Potvrda dolazi ubrzo nakon što je 39-godišnja pevačica u četvrtak primećena u Milanu, gde se trenutno i snima film.

Lejdi Gaga u Milanu na snimanju filma Đavo nosi Pradu Foto: Vendetta dailly / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Gaga je u Italiju stigla nakon što je održala četiri rasprodata koncerta u londonskoj O2 areni, u sklopu svoje svetske turneje Mayhem Ball. U Milanu je viđena u crnoj haljini bez naramenica, sa sunčanim naočarima i svojom prepoznatljivom platinasto plavom kosom.

Za sada nije poznato da li će u filmu tumačiti samu sebe ili potpuno novi lik.

Već glumila u hit seriji

Podsetimo, Lejdi Gaga se nedavno pojavila i u drugoj sezoni popularne Netfliksove serije Wednesday. Tokom prethodnih meseci, glavne zvezde originalnog filma – Meril Strip, En Hatavej, Emili Blant i Stenli Tuči – viđene su na snimanjima u Njujorku i Milanu, na veliko oduševljenje fanova širom sveta.

Premijera filma Đavo nosi Pradu 2 zakazana je za 1. maj 2026. godine.

