Lejdi Gaga glumiće u nastavku čuvenog filma: Nakon uloge u drugoj sezoni "Srede" viđena u Milanu na setu (FOTO)
Nakon višenedeljnih spekulacija, vest je sada i zvanično potvrđena – Lejdi Gaga će se pojaviti u nastavku dugoočekivanog filma Đavo nosi Pradu. Informaciju je u petak, 10. oktobra, objavio magazin Variety.
Gaga viđena u Milanu
Potvrda dolazi ubrzo nakon što je 39-godišnja pevačica u četvrtak primećena u Milanu, gde se trenutno i snima film.
Gaga je u Italiju stigla nakon što je održala četiri rasprodata koncerta u londonskoj O2 areni, u sklopu svoje svetske turneje Mayhem Ball. U Milanu je viđena u crnoj haljini bez naramenica, sa sunčanim naočarima i svojom prepoznatljivom platinasto plavom kosom.
Za sada nije poznato da li će u filmu tumačiti samu sebe ili potpuno novi lik.
Već glumila u hit seriji
Podsetimo, Lejdi Gaga se nedavno pojavila i u drugoj sezoni popularne Netfliksove serije Wednesday. Tokom prethodnih meseci, glavne zvezde originalnog filma – Meril Strip, En Hatavej, Emili Blant i Stenli Tuči – viđene su na snimanjima u Njujorku i Milanu, na veliko oduševljenje fanova širom sveta.
Premijera filma Đavo nosi Pradu 2 zakazana je za 1. maj 2026. godine.
(Kurir.rs/Index)
