Ian Votkins, bivši pevač britanskog benda Lostprophets, ubijen je u zatvoru Wakefield u Zapadnom Jorkširu, gde je služio 29-godišnju kaznu zbog teških seksualnih zločina nad decom.

Napad nožem odmah nakon otvaranja ćelija

Napad se dogodio ujutru, odmah po otvaranju zatvorskih ćelija. Votkins je, prema navodima britanskih medija, napadnut i zadobio smrtonosnu povredu vrata – prerezana mu je vratna arterija.

Policija i hitne službe su brzo reagovale i stigle na lice mesta, ali Votkinsu nije bilo spasa. Preminuo je od obilnog krvarenja, iako je u pokušaju spasavanja bio i transportovan helikopterom.

Brutalan napad šokirao zatvor

Kako prenosi The Sun, izvor iz zatvora opisao je scenu kao "užasavajuću", rekavši: - Votkins je ubijen na najbrutalniji mogući način, napad je bio šokantan, čak i po zatvorskim standardima.

Napad je, navodno, izvršio drugi zatvorenik koji mu je zario oštar predmet u vrat. Stražari su brzo reagovali, ali nisu uspeli da ga spasu.

- Krv je bila svuda. Alarm se oglasio, sirene su zavijale, ali je već bilo kasno, dodaje isti izvor.

"Meta na leđima" zbog zločina

Ian Votkins, krupan kadar lica.jpg
Ian Votkins ubijen u zatvorskoj ćeliji Foto: Printscreen/YouTube/GrungeHQ

Votkins je, prema izjavama iz zatvora, bio na meti još od kada je stigao, zbog prirode svojih zločina.

- Zbog onoga što je učinio, bilo je samo pitanje vremena. Imao je metu na leđima otkad je ušao kroz zatvorska vrata.

Napadač je brzo identifikovan i uhapšen, a izvor iz zatvora navodi: - Nije bilo mnogo sumnje ko stoji iza napada.

Težak kriminalac i poznato ime

Ian Votkins bio je jedan od najozloglašenijih zatvorenika u britanskom zatvorskom sistemu. Njegova presuda obuhvatala je niz monstruoznih dela, uključujući pokušaj silovanja bebe, što je izazvalo šok i zgražavanje u javnosti. Njegova smrt dodatno je uzdrmala zatvorski sistem, a prema tvrdnjama iznutra, kako zatvorenici tako i osoblje ostali su u potpunom šoku zbog brutalnosti napada.

(Kurir.rs/DailyMail)

