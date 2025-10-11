Slušaj vest

Ian Votkins, bivši pevač britanskog benda Lostprophets, ubijen je u zatvoru Wakefield u Zapadnom Jorkširu, gde je služio 29-godišnju kaznu zbog teških seksualnih zločina nad decom.

Napad nožem odmah nakon otvaranja ćelija

Napad se dogodio ujutru, odmah po otvaranju zatvorskih ćelija. Votkins je, prema navodima britanskih medija, napadnut i zadobio smrtonosnu povredu vrata – prerezana mu je vratna arterija.

Policija i hitne službe su brzo reagovale i stigle na lice mesta, ali Votkinsu nije bilo spasa. Preminuo je od obilnog krvarenja, iako je u pokušaju spasavanja bio i transportovan helikopterom.

Brutalan napad šokirao zatvor

Kako prenosi The Sun, izvor iz zatvora opisao je scenu kao "užasavajuću", rekavši: - Votkins je ubijen na najbrutalniji mogući način, napad je bio šokantan, čak i po zatvorskim standardima.

Napad je, navodno, izvršio drugi zatvorenik koji mu je zario oštar predmet u vrat. Stražari su brzo reagovali, ali nisu uspeli da ga spasu.

- Krv je bila svuda. Alarm se oglasio, sirene su zavijale, ali je već bilo kasno, dodaje isti izvor.

"Meta na leđima" zbog zločina

Ian Votkins ubijen u zatvorskoj ćeliji Foto: Printscreen/YouTube/GrungeHQ

Votkins je, prema izjavama iz zatvora, bio na meti još od kada je stigao, zbog prirode svojih zločina.

- Zbog onoga što je učinio, bilo je samo pitanje vremena. Imao je metu na leđima otkad je ušao kroz zatvorska vrata.

Napadač je brzo identifikovan i uhapšen, a izvor iz zatvora navodi: - Nije bilo mnogo sumnje ko stoji iza napada.

Težak kriminalac i poznato ime

Ian Votkins bio je jedan od najozloglašenijih zatvorenika u britanskom zatvorskom sistemu. Njegova presuda obuhvatala je niz monstruoznih dela, uključujući pokušaj silovanja bebe, što je izazvalo šok i zgražavanje u javnosti. Njegova smrt dodatno je uzdrmala zatvorski sistem, a prema tvrdnjama iznutra, kako zatvorenici tako i osoblje ostali su u potpunom šoku zbog brutalnosti napada.

