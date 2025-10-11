Slušaj vest

Oskarom nagrađivana glumica, Dajana Kiton, preminula je u 79. godini, a za života bila je poznata kao jedna od zvezdi filmske industrije koja je volela da krši sva "pravila" i živi mimo očekivanja drugih. Volela je kako je želela i koga je želela, a mnogi su se čudili odlukama koje je donosila.

Nikada nije rekla sudbonosno "da"

Dajana Kiton se nikada nije udavala, a često je bila na korak do braka. Decenijama je tvrdila kako ne želi da ima decu, a onda je odjednom prelomila i rešila da se uđe u proces usvajanja. Kiton je davala različite odgovore na pitanje o tome zašto nikada nije prošetala do oltara.

- Niko me nikada nije pitao da se udam za njih, tako da bi to mogao biti dobar odgovor. Trebalo je da počnem sa tim i da to kažem , govorila je svojevremeno glumica o svom bračnom statusu.

Usvojila decu u 50. godinama

Kiton je nakon smrti svog oca ipak poželela da bude roditelj. Usvojila je ćerku Dekster 1996. i sina Djuka 2001. godine. Tada je već bila u šestoj deceniji.

- Ne mislim da mi je to što nisam udata umanjilo život. Taj mit o usedelici je glupost. Razmišljala sam o tome. Mislim da sam jedina u svojoj generaciji, a možda i u generacijima od ranije, koja je ceo život bila slobodna žena, govorila je Dajana za američke medije.

Buran ljubavni život obeležio je Al Paćino

Dajana Kiton umrla u 79. godini Foto: Reuters

Glumica je bila u ljubavi sa nekoliko poželjnih holivudskih zvezdi, a o onoj koju je imala sa Al Paćinom decenijama se govorilo. Sve počelo tako što se prvo zaljubila u slavnog njujorškog reditelja i pisca Vudija Alena. Njihov odnos je bio stvaralački, nadahnjivali su jedno drugo, i imali jaku intelektualnu vezu. Nikada nisu živeli zajedno, a snimili su čak 8 zajedničkih filmova za samo 8 godina koliko je veza trajala.

Kiton je svojevremeno izjavila da su njih dvoje i dalje veoma bliski prijatelji. Nakon toga uplovila je u vezu sa Vorenom Bitijem. Zaljubili su se na snimanju filma “Crveni”. Tabloidi su bili okrutni prema ovoj vezi, na šta ona nije navikla. Ova strasna i kratka veza završila se nedugo nakon završetka snimanja.

Najburnija veza koju je doživela sigurno je ona sa Al Paćinom. Par se upoznao na snimanju filma “Kum” i bili su u vezi godinama, mada su svako malo raskidali i mirili se. Svoju 20-godišnju ljubavnu romansu završili tek 1991. godine, kada je saznala da je Paćino dobio dete sa drugom ženom.

