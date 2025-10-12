Nije želela da se zna

Nije želela da se zna

Slušaj vest

Slavna američka glumica Dajan Kiton preminula je 11. oktobra u 79. godini života u Kaliforniji.

Kako prenosi magazin People, njena bliska prijateljica otkrila je da je glumičino zdravlje „vrlo naglo počelo da se pogoršava“ tokom proteklih meseci. Porodica je, dodala je, „želela da sve ostane u potpunosti privatno“, pa čak ni neki od Dajaninih dugogodišnjih prijatelja „nisu u potpunosti znali šta se dešava“.

1/7 Vidi galeriju Dajana Kiton Foto: London Entertainment / SplashNew

Zvezda koja je obeležila epohu

Kitonova je proslavu stekla još sedamdesetih godina prošlog veka, tumačeći uloge u filmskim klasicima kao što su „Prva supruga“ (The First Wives Club) i „Kum“ (The Godfather) legendarnog reditelja Frensisa Forda Kopole. U mafijaškoj sagi glumila je Kej Adams-Korleone, suprugu Majkla Korleonea, a istu ulogu ponovila je i u nastavcima „Kum II“ i „Kum III“.

Saradnja sa Vudijem Alenom i Oskar za „Eni Hol“

Publika je pamti i po dugogodišnjoj saradnji sa kontroverznim rediteljem Vudijem Alenom, sa kojim je snimila nekoliko kultnih filmova. Za ulogu u romantičnoj komediji „Eni Hol“ (Annie Hall) iz 1977. godine, Kitonova je osvojila Oskara za najbolju glumicu, čime je zauvek ušla u istoriju Holivuda.

Poslednji oproštaji kolega

Brojni umetnici i glumci oprostili su se od Dajan putem društvenih mreža. Njena koleginica Bet Midler, sa kojom je delila ekran u filmu „Prva supruga“, opisala ju je kao „briljantnu, prelepu i izuzetnu ženu čija harizma i duh nikada neće biti zaboravljeni“.

Porodica traži privatnost

Dajan Kiton iza sebe je ostavila dvoje dece — ćerku Dekster (29) i sina Djuka (25). Njena porodica zamolila je javnost da u ovim teškim trenucima poštuje njihovu privatnost.

U svet filma unela je toplinu, humor i neponovljivu eleganciju. Dajan Kiton zauvek će ostati simbol jedne čitave ere Holivuda.