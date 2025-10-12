Mina Lazarević više ne skriva ljubav sa kolegom: Ovaj glumac je osvojio njeno srce
Glumica Mina Lazarević ponovo je srećno zaljubljena nakon burnog razvoda koji je imala iza sebe kada je u braku trpela porodično nasilje.
U pitanju je glumac Vladimir Posavec Tušek (51), a sada je prvi put otvoreno govorila o njihovom odnosu i tome koliko joj znači njegova prisutnost u životu.
"Kada nekog prihvatiš onakav kakav on jeste i kada ga takvog voliš, kada je to to, i kada si svestan toga i svih njegovih osobina i još više ga voliš zbog toga, onda je to perspektivno. Nešto što ispunjava, daje ti snagu i krila i možeš planine da pomeraš. On je moja podrška i vetar u leđa apsolutno. Njegov nadimak je Poske" - rekla je Mina u jednoj emisiji, a na pitanje voditelja da li se on zove Vladimir glumica se zaljubljeno nasmejala.
Ljubavni život Mine Lazarević
Podsetimo, Mina je u jeku popularnosti upoznala svog prvog supruga džez-pijanistu Aleksandra Miletića sa kojim je dobila sina Luku kada je imala samo 22 godine.
Prvi muž Mine Lazarević bio je velika podrška glumici kada se od baletskog igrača Gorana Stanića razvela zbog porodičnog nasilja. Glumica iz drugog braka ima ćerku Ivu i sina Marka.
(Kurir.rs/Telegraf)