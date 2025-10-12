Slušaj vest

Glumica Mina Lazarević ponovo je srećno zaljubljena nakon burnog razvoda koji je imala iza sebe kada je u braku trpela porodično nasilje.

U pitanju je glumac Vladimir Posavec Tušek (51), a sada je prvi put otvoreno govorila o njihovom odnosu i tome koliko joj znači njegova prisutnost u životu.

"Kada nekog prihvatiš onakav kakav on jeste i kada ga takvog voliš, kada je to to, i kada si svestan toga i svih njegovih osobina i još više ga voliš zbog toga, onda je to perspektivno. Nešto što ispunjava, daje ti snagu i krila i možeš planine da pomeraš. On je moja podrška i vetar u leđa apsolutno. Njegov nadimak je Poske" - rekla je Mina u jednoj emisiji, a na pitanje voditelja da li se on zove Vladimir glumica se zaljubljeno nasmejala.

Ljubavni život Mine Lazarević
Podsetimo, Mina je u jeku popularnosti upoznala svog prvog supruga džez-pijanistu Aleksandra Miletića sa kojim je dobila sina Luku kada je imala samo 22 godine.

untitled1.jpg
Mina Lazarević i Goran Stanić Foto: Damir Dervišagić

Prvi muž Mine Lazarević bio je velika podrška glumici kada se od baletskog igrača Gorana Stanića razvela zbog porodičnog nasilja. Glumica iz drugog braka ima ćerku Ivu i sina Marka.

(Kurir.rs/Telegraf)

