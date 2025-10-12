Slušaj vest

Izgleda da je pevačica Kejti Peri ponovo pronašla ljubav i to u zagrljaju bivšeg kanadskog premijera Džastina Trudoa! Samo nekoliko meseci nakon raskida sa verenikom Orlandom Blumom, Kejti je uslikana kako razmenjuje strasne poljupce sa Trudo­om na svojoj luksuznoj jahti Caravelle, dužine 24 metra, u blizini obale Santa Barbare u Kaliforniji.

Strast bez zadrške

Fotografije koje je objavio Daily Mail prikazuju ih u nežnim, ali i prilično strasnim trenucima gde Trudo grli pop zvezdu oko struka dok se ljube na gornjoj palubi, u jednom trenutku i sa rukama na njenim leđima i zadnjici.

Kejti je nosila crni jednodijelni kupaći kostim, dok je Trudo bio bez majice, u farmerkama, vidno opušten i nasmejan.

Jedan očevidac ispričao je za Daily Mail:

"Njena jahta se približila manjem brodu za posmatranje kitova, i odjednom su počeli da se ljube. Nisam odmah shvatio ko je s njom, sve dok nisam video tetovažu na njegovoj ruci — tada sam znao da je to Džastin Trudo.“

Reč je o poznatoj tetovaži “Haida gavrana” na njegovoj levoj ruci, simbolu kanadskog domorodačkog plemena poznatog po pomorskoj veštini i umetnosti.

Kejti je veoma zainteresovana za njega

Blizak izvor otkrio je za Daily Mail da je pevačica “veoma, veoma zainteresovana” za Trudoa i da ga smatra “pravim džentlmenom i izuzetnim čovekom”.

"Kaže da je on pravi ‘ulov’ — kvalitetan, pametan, duhovit. Ne priča mnogo o tome, ali vidi se da joj se dopada,“ rekao je izvor.

Navodno se čuju često, iako ih udaljenost razdvaja.

„Oni su trenutno u različitim gradovima, ali ako postoji neko vredan veze na daljinu, to je on. Ona ulaže u odnose kada joj je stalo — a za Džastina jeste.“

Izvor dodaje da je bivši premijer „iznenađujuće dobar u dopisivanju“, dok Kejti „voli da održava kontakt kada je zaljubljena“.

Večera u Montrealu zapalila glasine

Prvi put su viđeni zajedno još u julu, kada su večerali u poznatom montrealskom restoranu Le Violon. Očevici su tada primetili da su “bili vrlo prisni”, često se naginjali jedno prema drugom i duboko razgovarali.

Glavni kuvar Deni Smails kasnije je rekao da “nije bilo fizičkog kontakta”, ali da su “imali posebnu energiju” i da su “delovali vrlo povezano”. Nakon večere, Kejti i Trudo su lično zahvalili kuhinjskom osoblju.

Nekoliko sati pre večere, par je viđen kako šeta kroz Mont Royal park, gde je Trudo, prema rečima prolaznika, „blistao od osmeha“.

Nova era za oboje

Kejti Peri (40) nedavno je okončala dugogodišnju vezu sa Orlandom Blumom, dok je Džastin Trudo (53) prošle godine objavio razvod od supruge Sofi Greguar posle 18 godina braka.

Ako je sudeći po osmesima i prisnosti na jahti, čini se da su oboje spremni da započnu novo poglavlje – i da je između njih planula iskra koja se ne krije.