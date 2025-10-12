Slušaj vest

Malo je koja torba dosegla kultni status kao "birkinka", Hermesova perjanica koju je inspirisala Džejn Birkin. Pre nekoliko meseci se na aukciji našla ta prva, originalna torba iz 1984. koju je glumica godinama ponosno nosila, a poslužila je kao prototip za sve ostale koje su predmet obožavanja i žudnje. U napetom nadmetanju koje se desetak minuta odvijalo u pariskoj aukcijskoj kući Sotheby’s prodata je za neverovatnih 8.6 miliona evra kolekcionaru Šinsuku Sakimotu.

- Hteli smo da odamo počast nasleđu jednog od najikoničnijih modnih komada. Hteo sam da osiguram da je ovo remek-delo u rukama kompanije koja istinski ceni njenu priču i podeliće je sa svetom - rekao je japanski preduzetnik i vlasnik kompanije Valuence koja se bavi kupovinom i prodajom luksuznih predmeta.

Originalna Birkin torba i Džejn Birkin Foto: ALAIN JOCARD / AFP / Profimedia

Ko je bila Džejn Birkin?

Ali, ko je bila pevačica, glumica, ikona stila koja je brend Hermes inspirisala da kreira najpoznatiju i najtraženiju torbu na svetu? Glumila je u devedesetak filmova, snimila više od 20 albuma, učestvovala u humanitarnim i mirovnim akcijama, a upamćena je i po hitu "Je t’aime... moi non plus", pesmi Serža Genzbura u kojoj je odglumila orgazam.Singl je izazvao toliko jake reakcije da se čak jedan papa upetljao u njegovo izvođenje. Svojeglava Birkin nikada se nije obazirala na ono što drugi govore i živela je po sopstvenim pravilima.

- Znala sam šta želim. Ako sam želela da hodam bosa i nositi mantil, uradila bih to. Nije me bilo briga šta drugi misle. U klubove smo mogli da dolazimo u pidžami ako smo želeli, ali nismo, pa smo umesto toga obukli majicu i farmerice. Druge ljude tako obučene ne bi pustili unutra, ali nas jesu. Nikome nismo morali da se dodvoravamo - istakla je Džejn Malori Birkin, koja se rodila 14. decembra 1946. u Londonu.

U galeriji pogledajte fotografije Džejn Birkin:

Džejn Birkin Foto: Cocinor / Filmsonor Marceau / Fi / Christophel Collection / Profimedia, SNC / Christophel Collection / Profimedia

Poreklo i detinjstvo Džejn Birkin

Njen otac Dejvid Birkin bio je zapovednik britanske kraljevske mornarice i špijun u Drugom svetskom ratu, a majka Džudi Kembel glumica.

- Moja majka je bila oličenje hrabrosti. Uvek se brinula o ocu koji je bio bolestan. Kad je preminuo, ona se iz gospođe Birkin ponovo preobratila u Džudi Kembel. Bila je odlična glumica. Nakon njegove smrti izišla je iz ljušture, ponovo je postala ona stara: nezavisna, zabavna, pametna žena. I ponovo je mogla da glumi. Gluma je bila njen život pre nego što joj je otac to uništio. Znala sam da je povedem na svoje turneje i odlično smo se zabavljale. Otac je bio oficir i u Drugom svetskom ratu učestvovao je u francuskom pokretu otpora. Krijumčario je ljude na jug Francuske. Kada sam se nalazila u bunkerima u Sarajevu, Ruandi ili Burmi (tamo je bila u humanitarnoj misiji, prim. aut.), mislila sam: “I moj otac bi ovako postupio”. Verovala sam da bi bio ponosan na mene ili da barem ne bi bio tako razočaran kao što je bio kada je saznao da sam postala glumica - istakla je Džejn, koja je odrastala uz starijeg brata Endrua.

- Imala sam veoma zabavno detinjstvo. Letnji praznici bili su prava idila. Snimali bismo porodične filmove, i to s pravim scenarijem. Moj otac je bio jako šarmantan i harizmatičan i sve je znao da učini zabavnim - prisetila se Džejn, koju su roditelji nakon što je maturirala na četiri meseca poslali u Francusku kako bi naučila jezik.

Ljubav s Džonom Barijem

Ali to se, prisetila se Džejn, nije dogodilo jer je vreme uglavnom provodila s još šest devojaka iz Engleske. Vratila se u domovinu, gde je upoznala kompozitora Džona Barija.Zaljubila se i udala se kada je imala samo 19 godina, a on 32.

- Bila sam opčinjena Džonom. Nisam mogla da verujem da je taj sofisticirani genije odabrao mene, a ne neku drugu. Bila sam polaskana, uzbuđena, jako zaljubljena. Naravno, moji roditelji su bili zgroženi jer je već bio u braku i imao ćerku s kućnom pomoćnicom.Nije bio na dobrom glasu. Rekao mi je da neću imati hrabrosti da se skinem na filmu pa sam pomislila: hoću i oduševiću ga time - prisetila se Džejn, koja je tako postala prva glumica u istoriji koja je na velikom platnu pokazala stidne dlake.

Reč je o filmu "Blow-Up" iz 1966, ali nakon tri godine braka, 1968, ostavio ju je zbog njene najbolje prijateljice.

- Nisam ni pomišljala da bi mogao da ode s nekom drugom. Kada sam se nakon toga vratila roditeljima, bili su dobri prema meni. Nikad mi nisu rekli: “Govorili smo ti!” Samo su želeli da se vratim kući. On je otišao u Los Anđeles i nije mi ostavio ni telefonski broj pa sam odlučila da se s Kejt vratiti u Francusku - ispričala je.

Ćerku Kejt dobila je u braku s Džonom, a devojčica je imala samo godinu dana kada ih je napustio. Posle je Kejt postala talentovana fotografkinja koja je preminula 2013. godine.

Novi početak u Parizu i ljubav sa Seržom Genzburijem

Kako je gluma bila gotovo jedini posao kojim se Džejn dotad bavila, odlučila je da u Parizu okuša sreću na audicijama.

- Nisam znala jezik, ali prošla sam na audiciji za film "Slogan", u kom je glumio Serž Genzbur. Na audiciji sam plakala jer sam se i dalje osećala jadno što me Džon ostavio. Nakon treće scene rekla sam da želim da idem kući. Bilo je grozno, ali reditelj Pjer Grimblat i Serž rekli su: “Ona je ta” i dali mi ulogu. Išla sam na mnogo audicija, ali ta mi je promenila život. Ne samo zato što sam zahvaljujući njoj upoznala čoveka s kojim ću iskusiti 12 godina čiste sreće, nego me i uverila u to da je moja budućnost u Francuskoj, gde sam ostvarila izvanrednu karijeru u pozorištu, muzici i na filmu. Da sam ostala u Engleskoj, možda bih snimila seriju-dve. Kao Engleskinja u Francuskoj bila sam svima zanimljiva - objasnila je.

Iako joj se 20 godina stariji Serž u početku nije svideo jer je mislila da je arogantan, nije prošlo ni mesec dana i već je bila zaljubljena. Budući da ju je uzrujao njegov odbojan stav, želela je da ga bolje upozna, pa je organizovala večeru s njim i rediteljem. Nakon jela njih dvoje su zaplesali, a kada je Serž počeo da joj gazi po prstima, shvatila je da nije arogantan kao što je mislila, nego samo stidljiv. Te večeri ju je odveo u nekoliko klubova i posle u Hilton Hotel, gde su ga na recepciji upitali: “Vaša uobičajena soba, gospodine Genzbur?” Kako je odmah zaspao, te večeri nisu bili intimni, ali ubrzo su postali nerazdvojni.

- On je izbrisao svu tugu. Zbog njega sam se osećala predivno - istakla je.

Zabranjeni singl i glumljenje orgazma

Kada su se vratili u Pariz, odseli su u L’Hôtelu, poznatom po tome što je tamo preminuo Oskar Vajld, i uživali u ljubavi. Tu romansu su odobrili i njeni roditelji.

- Bili su jako srećni kada sam našla nekoga ko me voli koliko i ja njega, bio je jako topla osoba. Serž je voleo mog oca. Uklopio se - ispričala je. Serž je već tada napisao "Je t’aime... moi non plus", koji je snimio s Brižut Bardo. Ali kako su raskinuli, a ona je bila u braku s Gunterom Zaksom, molila ga je da ne objavi pesmu. Umesto toga, zamolio je Birkin da otpeva tu deonicu.

- Sve te prelepe glumice preklinjale su ga da im dozvoli da snime taj deo u pesmi pa sam mislila bolje da pristanem, inače će me zameniti. Tada ste imali samo dva pokušaja snimanja, pa je bio zabrinut da ću se previše zaneti uzdisanjem i da neću stati na vreme kako bih pogodila visoku notu koja ide na kraju. Snimak smo odneli čelniku muzičke kuće Phillips koji je, dok je preslušavao to eksplicitno stenjanje, rekao: “Vidite deco, nemam problem s tim da odem u zatvor, ali nemam nameru da idem u zatvor zbog singla. Radije bih da me zatvore zbog ploče, zato se vratite, snimite još deset pesama i objavićemo sve”, prisetila se.

Čim je objavljen, singl je zabranjen u nekim zemljama, a protiv njega se pobunio i papa Pavle VI, što je doprinelo popularnosti. Zaseo je na prvo mesto lestvica, a kad su je posle pitali da li je istina da snimljeni orgazam nije samo glumila, Džejn je rekla: “Serž kaže da tada to ne bi bio samo singl, nego cela ploča”.

Ultimativni par francuske scene 1971. doživeo je još jedan srećan trenutak - rođenje ćerke Šarolt. Predložio joj je brak, ali ona je odbila jer je već jednom bila udata i bojala se da će to promeniti njihov odnos. Uselili su se u porodičnu kuću u Rue de Verneuil, za koju je Serž sam birao svaki komad nameštaja.

- Serž je video Dalijevu kuću i oduševila ga je spoznaja da su svi zidovi presvučeni crnom tkaninom koja podseća na vunu. I on je želeo crne zidove, ali od materijala koji podseća na filc. I nikad nije želeo ništa da menja. Kad je Šarolt porasla toliko da su joj noge visile iz kreveca, rekla sam mu: “Moramo da joj kupimo krevet”, a on je odgovorio: “Obuj joj čarape”. Nikada ga nisam videla da se kupa. Bio je najčistiji muškarac kog sam upoznala, ali u 13 godina nisam ga videla u toaletu, nikada ga nisam videla u potpunosti golog, deca ga nikada nisu videla golog. Bio je jako diskretan. Da me video kako rađam Šarlot, moguće je da više nikada ne bi spavao sa mnom, a to nisam želela da rizikujem. I porez je plaćao ranije. Osećao se kao imigrant. Roditelji su mu bili iz Rusije i morao je da se ponaša korektno. Kupovala sam mu nakit i ohrabrivala ga da nosi trodnevnu bradu. Nakon revija sedeo bi u raskošnim stolicama i birao haljine za mene - Balenciaga, Yves Saint Laurent, Givenchy. Za svaki doček Nove godine odlazili bismo u restoran Maxim’s, gde su svi bili stariji i ja bih tamo krala pepeljare i pribor za jelo - prisetila se.

Genzbur ju je jednom opisao kao izuzetno nemoralnu osobu. Posle je priznala da joj je žao što je osramotila roditelje, i to zato što je silno želela da zadrži svoje muškarce. Tada nije razmišljala ni o čemu. Tako je jednom otkrila da je odbijala da primeti da je njena ćerka Kejt postala alkoholičarka i narkomanka.

- Nismo shvatali koliko je deci teško da pohađaju školu dok na radiju čuju takve stvari o svojim roditeljima. Nama je taj period bio jako zabavan - istakla je.

Raskalašan život i zapostavljanje ćerki

Kad su ćerke bile male, par je burno živeo - celu bi noć bili u provodu i vratili se kući u zoru, spavali po ceo dan i popodne odlazili po ćerke u školu.

- Znala sam da ih odvedem u komšiluk, u palatu Tuileries, gde bismo se zabavljale. Došle bismo kući do 19 sati, nahranili bismo ih i uspavali, a onda bismo se spremali za večeru. Otišli bismo u restoran u kom nikoga ne poznajemo, ali to i nije bilo važno jer bili smo atrakcija, a potom bismo posetili još, tri, četiri, pet klubova - iskrena je bila Džejn.

Kad je Šarlot imala 12 godina, Džejn joj je dozvolila da se pojavi u kontroverznom spotu za pesmu "Lemon Incest" u kom su otac i ćerka plesali i ležali na krevetu polugoli.

- Serž je mogao da pokaže ljubav za svoju decu samo kada je kamera u blizini da to zabeleži - objasnila je Džejn.

Početak kraja

Njihov su odnos ubrzo počeli da nagrizaju njegovi sve veći problemi s alkoholom.

- Pred kraj našeg zajedničkog života sve je postalo monotono. Više nismo odlazili u četiri ili pet noćnih klubova, samo u Élysée Matignon, gde bismo ostajali do četiri ujutro. Postalo je previše dosadno. U sredini prostorije pojavio bi se klavir, ljudi bi se poredali oko njega i ostajali tamo do dva-tri sata ujutro. Molili su ga da im nešto odsvira. Osećala sam se kao da živim s Frederikom Šopenom kom neprestano govorim: “Hej Frederik, vreme je da kreneš kući!” Znala sam da ga vučem od klavira i govorim ljudima da prestanu da mu daju alkohol - prisetila se.

Odjednom je sve počelo da izmiče kontroli.

- Sve je postalo pomalo naporno. Bojala sam se da će se povrediti. Ljutilo me što gledam kako se neko toliko uništava. Ponekad bi bio toliko pijan da nije mogao da stavi ključ u bravu pa bih postajala zlobna i udarila ga. Ujutro bi otvorio oči i rekao: “Otkud mi povreda?” Pred kraj je već bilo gadno - istakla je Birkin.

Takve scene su postajale sve češće. Jedne večeri u noćnom klubu Castel’s je pijani Serž ispraznio sadržaj njene torbice na pod. Besna i pijana, odnekud je dohvatila pitu i pogodila ga njom u glavu. Napustio je klub, a ona je krenula za njim, projurila pored njega i zaputila se prema obali Sene. Kad je bila sigurna da je gleda, bacila se u reku. Spasili su je vatrogasci i srećni su se vratili kući. Njihov odnos je nagrizala i ljubomora. Kad je Džejn snimila film "Don Juan" s Bardo, Serž je bio jako ljubomoran.

Bizaran odnos sa Seržom nakon rastanka

Alkoholizam i nasilni izlivi kojima je bio sklon presudili su njihovom odnosu. Džejn ga je ostavila 1980. i počela vezu s rediteljem Žakom Duajonom. Čim je bila van Genzburove direktne kontrole, ponovo su uspostavili idiličan odnos koji nije pomutilo ni rođenje njene i Duajonove ćerke Lou 1982. godine. Kad se porodila, prvo je nazvala Serža i zamolila ga da javi Duajonu. Sledećeg dana je u bolnicu stigao paket pun dečje odeće koju je kupio za devojčicu uz čestitku na kojoj se potpisao kao Papa Deux (Drugi tata).

- Nakon što sam ostavila Serža, bila sam zahvalna Ketrin Denev što su snimali film zajedno i ona je pazila na njega. Pazila je na to da doručkuje i dobro se hrani. Oduvek sam osećala da u njegovom domu imam svoju imaginarnu sobu, a on je imao stvarnu u našoj kući. Da ju je želeo. I Šarlot je bila tamo. Bila sam ponosna na naš odnos. Bilo je pravo olakšanje što ga nisam izgubila. Ne postoji ništa nalik prijateljstvu s bivšim. Delili ste lepe uspomene, dobro se ponaša prema tebi, neprestano se izvinjava jer je uradio ovo i ono, a ti kažeš da ti je žao što si uradila to i to, a imate i zajedničko dete. To je jako vesela situacija. Dok je bio pijan, bio je iritantan i problematičan, znao je da pravi scene, ali sad je bio drag. Svake dve godine posvetio bi mi ploču s vrhunskim pesmama. Gledao me kao odraslu osobu. Svratio bi bilo kad: kad ga je neko kritikovao, kad je bio nesrećan, ponekad i u dva ujutro s policijom jer bi im rekao da kuvam odlično varivo. Žaku svakako nije bilo lako. Samo što je u njegovim filmovima glumilo toliko devojaka da jednostavno nije mogao da prigovori - opisala je.

Seržova smrt i Džejnin kraj

Dve godine nakon Genzburijeve smrti 1991, Duajon ju je ostavio. Pisalo se da je razlog bio to što više nije mogao da podnosi njeno javno oplakivanje bivšeg partnera. Međutim, ona je rekla da je razlog bio što mu je dozlogrdila njena ljubomora.

- Verujem da sam jako teška osoba. On se zabavljao snimajući filmove, a ja sam vreme provodila kod kuće s decom i Seržom. Nisam sigurna da nisam imala kiseli izraz na licu kada bi se Žak noću vraćao kući. Možda bih mu rekla nešto poput: “Riba je zagorela, gde si bio?” Iako sam se nadala da to dobro krijem, očito nisam, stoga verujem da sam bila pravi davež - zaključila je Džejn, koja je nakon njega započela vezu s dopisnikom novina Le Monde i piscem Olivijerom Rolinom, kog je od milja zvala Tigar.

Džejn Birkin u zrelim godinama Foto: Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Bila bih jako srećna da smo imali dete, ali on to nije želeo. Na frižideru sam imala nalepljenu fotografiju bebe i ponekad mu govorila: “Vidi šta smo mogli da imamo” - iskrena je.

To mu je s vremenom dosadilo i ostavio ju je. Ipak, ovog puta se umesto novoj ljubavi posvetila glumi, čak je i režirala jedan film, objavila je autobiografski album s pesmama koje je sama napisala, a 2016. glumila je u filmu "La femme et le TGV", koji je bio nominovan za Oskara u kategoriji najboljeg filma. Nakon toga rekla je da je to njen oproštaj od glume kojoj više nije želela da se vraća. Međutim, vratila se muzici i 2017. objavila "Birkin/Gainsbourg: Le Symphonique", na kom je u orkestarskim aranžmanima objavila pesme koje je Serž pisao njoj tokom i nakon veze.

Džejn Birkin godinu dana pre smrti Foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nije prestala da radi ni kada joj je 2002. dijagnostikovana leukemija od koje se uspešno izlečila, ali pomno je birala projekte i pojavljivanja na crvenim tepisima, a jedno od poslednjih bilo je 2021. na filmskom festivalu u Kanu. Te godine objavljen je dokumentarni film "Jane by Charlotte" o njenom odnosu s ćerkom. Tog septembra imala je moždani udar od kog se oporavljala uz ćerke i unučad.

Svestrana umetnica preminula je 16. jula 2023. godine u svom domu u Parizu. Uz porodicu, na večni počinak ispratile su je i brojne slavne osobe poput glumica Ketrin Denev, Šarlot Rampling i Vanese Paradi i prve dame francuske Brižit Makron, dok su se ispred crkve Saint-Roch okupili brojni obožavatelji koji su hteli da se pozdrave s jedinstvenom Džejn.

