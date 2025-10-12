Slušaj vest

Roker Ian Votkins (48) preminuo nakon napada u zatvoru, gde je služio kaznu od 29 godina zbog višestrukih seksualnih dela, uključujući teške zločine nad malom decom i bebama.

Navodno je Votkins napadnut možda zato što je odbio da plaća "zaštitu". Bivši muzičar, star 48 godina, ubijen je u zatvoru HMP Vejkfild u Zapadnom Jorkširu u subotu ujutru. Pronađen je teško povređen u svojoj ćeliji, ali osoblje nije moglo da mu pomogne, i proglašen je mrtvim na licu mesta.

- Nije postojao nikakav raniji sukob između njih, nisu se poznavali. Izgleda da je sve zbog toga ko je on bio ili zato što nije hteo da plati bilo kakav novac. Izgleda da se to desilo odmah nakon otvaranja vrata ćelije, ušli su u njegovu ćeliju i on je završio mrtav. Napadnut je još 2023. godine jer je odbio da plati (zaštitu), rekao je izvor za Mirror pa dodao:

- Uvek je plaćao za zaštitu, ali s vremena na vreme ljudi bi mu samo rekli da treba da plati pa bi mu dali dobre batine. Momci koji su ovo uradili nisu heroji. Nije da su neki sjajni vitezovi.

Ispitana dvojica zatvorenika

Detektivi su danas ispitivali dvojicu zatvorenika u vezi sa brutalnom smrću. Još neimenovani muškarci, starosti 43 i 25 godina, uhapšeni su nakon što je 48-godišnji Votkins pronađen teško povređen u ćeliji oko 9 sati ujutru u subotu.

Potvrđeno je da je ga je nožem napao drugi zatvorenik. Policija Zapadnog Jorkšira saopštila je da istražuju slučaj, a tim za ubistva i velike istrage postupa nakon što je osoblje zatvora prijavilo napad na Votkinsa, koji je proglašen mrtav na licu mesta.

Služio kaznu od 29 godina

Votkins je služio kaznu od 29 godina zbog višestrukih seksualnih dela, uključujući teške zločine nad malom decom i bebama, u zatvoru HMP Vejkfild u Zapadnom Jorkširu.

Smrtonosni zatvorski napad usledio je samo nekoliko nedelja nakon što su inspektori upozorili na rastuće nasilje prema pedofilima u krilu u kojem je bio zatvoren. Manje od dve nedelje ranije objavljen je izveštaj o ustanovi koji je naveo da je nasilje "značajno poraslo".

U izveštaju glavnog zatvorskog inspektora navodi se: - Mnogi zatvorenici su nam rekli da se osećaju nesigurno, posebno stariji muškarci osuđeni za seksualna dela koji sve češće dele zatvor sa rastućom grupom mlađih zatvorenika.

Portparol Zatvorske službe izjavio je da je upoznat sa incidentom u zatvoru, ali da "ne može dalje da komentariše dok policija ne završi istragu".

Bivša devojka šokirana

Smrt Votkinsa nije naišla na saosećanje kod bivše devojke koja je otkrila ovog pedofila. Ona je rekla da je bila šokirana što je trebalo toliko dugo da ga ubiju.

Džo Mjadzeliks (48) je uzbunjivačica koja je prva policiji otkrila mračne fantazije pevača o deci, ali ju je policija više puta ignorisala. Godine 2014. Mirror je otkrio da je gospođa Mjadzeliks dala iskaz policiji najmanje pet puta, ali da vlasti nisu reagovale sve do četiri godine kasnije.

Majka jednog deteta prijavljivala je Votkinsa policiji i socijalnim službama 2008, 2009, 2011. i 2012. godine, upozoravajući na njegove užasne zločine seksualnog zlostavljanja dece.

Izveštaj Nezavisne komisije za žalbe na policiju (IPCC) otkrio je da su policajci Južnog Jorkšira ignorisali ponovljena upozorenja da je Votkins opasan pedofil. Takođe je utvrđeno da je policija Južnog Velsa propustila neverovatnih jedanaest različitih prilika da ga zaustavi.

Njihov izveštaj pokazao je da su policajci Južnog Velsa propustili da preduzmu odgovarajuće mere povodom osam prijava i tri obaveštajna zapisa koje je podnelo šest osoba između 2008. i 2012. godine.

Džo je imala povremenu vezu s Votkinsom od 2006. godine, nakon što ju je roker pronašao na MajSpejsu i priznao joj svoje mračne seksualne fantazije. Četiri godine pokušavala je da upozori vlasti na njegovu izopačenu želju za decom, ali je više puta bila ignorisana. On je konačno uhapšen tek kada je policija izvršila raciju u njegovom domu u Pontipridu, koristeći nalog za pretragu zbog sumnje na drogu, u septembru 2012.

Džo je za The Mirror izjavila: - Bila sam šokirana kada sam iznenada čula vest, kao što bih bila da je umro bilo ko drugi. Bilo je suza, ali samo zbog šoka, ne zbog njega. Kao što sam već rekla, samo me čudi što je trebalo gotovo 13 godina da se to desi - neverovatno je kako je toliko dugo bio zaštićen. Bila sam bolesna od brige da bi mogao da izađe i pronađe me ili nešto slično.

