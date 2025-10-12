Slušaj vest

Vest o smrti legendarne glumice Dajane Kiton, koja je preminula u 80. godini, odjeknula je snažno širom sveta. Ali, ono što je posebno iznenadilo javnost bila je oproštajna poruka Mije Farou– žene čiji je život u jednom trenutku bio duboko isprepleten sa Dajanom, ali i zauvek razdvojen bolnim okolnostima.

- Bila je apsolutno divna glumica i retka i fascinantna osoba. Moje misli su sa njenom decom i sestrama. Počivaj u miru Dajana, napisala je Farou na društvenim mrežama uz crno-belu fotografiju preminule koleginice.

Ljubav, film i razdor

Mija i Kiton nisu samo delile profesiju – delile su i čoveka koji je zauvek obeležio njihove živote: reditelja Vudija Alena. Dajana je s njim bila u vezi i glumila u njegovim kultnim filmovima tokom sedamdesetih, dok je Mija bila njegova partnerka tokom osamdesetih, s kojom je delio i porodični život.

Uprkos tome što nisu imale otvoreni sukob, njihove biografije zauvek su se sudarile 1992. godine, kada je otkrivena Alenova veza sa Mijinom usvojenom ćerkom Sun-Ji Previn, a njihova ćerka Dilan Farou iznela teške optužbe za seksualno zlostavljanje. Tada je Holivud bio podeljen, a Kiton je ostala verna Alenu.

Vernost do kraja

- Vudi Alen je moj prijatelj i ja mu verujem, napisala je Kiton 2018. na platformi Iks (nekadašnjem Tviteru), pozivajući ljude da pogledaju intervju u kojem se reditelj branio od optužbi. Ta rečenica, za mnoge, zauvek je postavila granicu između nje i Mije Farou.

Kiton je ostala dosledna kroz godine, pa i tokom pokreta #MiTu i Tajms Ap, kada su mnoge njene koleginice javno istupile protiv zlostavljanja i ćutanja u industriji. Ona nije želela da komentariše slučaj ni da ulazi u javne debate.

- Nemam šta da kažem osim verujem svom prijatelju, kratko je izjavila za magazin Gardiјan.

Glas pomirenja

Upravo zato je Mijin oproštaj naišao na tiho divljenje javnosti. Bez sarkazma, bez pasivne agresije, samo iskrena poruka poštovanja. Iako ih je život razdvojio, Farou je pokazala da bol, izdaja i lične tragedije ne moraju da isključe ljudskost. Njen gest protumačen je kao retka pojava u svetu slavnih – oprost bez potrebe za zaboravom.

Hemija koja je živela na filmu

Kiton i Alen ostali su bliski do samog kraja njenog života. Iako su njihovi putevi kao par davno razdvojeni, prijateljstvo i profesionalno poverenje nisu prestali. Njihova saradnja ostavila je neizbrisiv trag kroz filmove Ljubav i smrt, Sviraj ponovo, Seme i naravno, Eni Hol – ulogu za koju je Kiton dobila Oskara.

Njihov odnos, kako ga je sama Dajana jednom opisala, bio je "kombinacija divljenja, humora i neizgovorene tuge". Izvor blizak reditelju izjavio je da je Vudi Alen "duboko potresen i iznenađen" vestima o njenoj smrti.

- Ostali su prijatelji, do samog kraja, rekao je.

Tri života, jedan epilog

I dok se svet oprašta od glumice čiji je lik oblikovao filmsku epohu, ostaje gorak podsetnik na to koliko su ljubav, umetnost i tragedija isprepleteni u životima slavnih. Vudi, Mija i Dajana – tri imena zauvek povezana kroz film, bol, ali i poslednju tišinu.

Mijin oproštaj nije pokušaj pomirenja – već primer dostojanstva koje prevazilazi i prošlost i lični bol. U svetu u kojem je javni sud često glasniji od istine, ovaj gest možda i jeste najtiša, ali najjača poruka koju je mogla poslati.

