Povodom Svetskog dana devojčica, mnoge mame širom sveta uputile su emotivne poruke svojim ćerkama na društvenim mrežama, najčešće uz fotografije koje slave njihovo detinjstvo i snagu.

Tom trendu pridružila se i Megan Markl, koja je ovom prilikom čestitala praznik svojoj četvorogodišnjoj ćerki, princezi Lilibet, koju je dobila sa princom Harijem.

Meganina poruka ćerki i svim devojčicama

Na Instagram pričama, vojvotkinja od Saseksa podelila je snažnu poruku posvećenu ne samo svojoj ćerki, već svim devojčicama sveta:

- Svim devojčicama: ovaj svet je vaš, napisala je Megan i dodala: - Učinite sve što možete da zaštitite svoja prava, koristite svoj glas, podržavajte jedna drugu. Mi ćemo učiniti isto za vas. To je vaše pravo i naša odgovornost.

Retke fotografije princeze Lilibet

Megan Markl retko objavljuje fotografije svoje dece, zbog čega su ove objave bile posebno značajne za javnost. Pratioci su imali priliku da vide koliko je princeza Lilibet porasla. Na jednoj slici vidi se Megan, obučena u belu košulju i pantalone, kako bosa stoji pored potoka i drži Lilibet za ruku. Devojčica je obučena u roze kombinaciju, sa torbicom u istoj nijansi, dok njenu riđu kosu krasi razbarušeni rep.

Video koji je iznenadio mnoge

U kratkom video-snimku koji je vojvotkinja podelila, Lilibet trči po travi u porodičnom dvorištu. Ono što je mnogima zapalo za oko jeste koliko je ćerka princa Harija i Megan Markl porasla – komentarišu da izgleda znatno više od proseka za svoj uzrast.

