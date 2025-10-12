Slušaj vest

Holivud se oprašta od legendarne glumice Dajane Kiton, koja je iznenada preminula u 80. godini.Javnost sada saznaje više o njenim poslednjim mesecima života, kao i tome kome ostavlja svoje veliko nasleđe.

Povučena iz javnosti, okružena najbližima

Kako navode članovi porodice, Dajana je preminula iznenada. Poslednjih godina povukla se iz javnosti i živela mirno, u društvu svojih najbližih i voljenog psa Redžija.

U galeriji pogledajte fotografije Dajane Kiton:

Dajana Kiton Foto: London Entertainment / SplashNew

Njen poslednji objavljeni video na Instagramu datira iz aprila ove godine, kada je, sa svojim prepoznatljivim osmehom, promovisala Nacionalni dan kućnih ljubimaca. Ni tada nije pokazivala nikakve znake bolesti.

Poslednja pojavljivanja u javnosti

Poslednji put u javnosti viđena je u septembru 2023. godine na Nedelji mode u Njujorku, gde je prisustvovala predstavljanju nove kolekcije Ralfa Lorena u Bruklinu. U svom klasičnom stilu, nosila je elegantno odelo sa kariranim dezenom, širokim kaišem i crnim fedora šeširom.

Dajana Kiton na Nedelji mode u Njujorku 2023. godine
Dajana Kiton na Nedelji mode u Njujorku 2023. godine Foto: Paul Morigi / Getty images / Profimedia

Njeno poslednje zabeleženo pojavljivanje dogodilo se u decembru 2024. godine, tokom opuštene kupovine u Brentvudu, nedaleko od luksuzne vile koju je dugo smatrala svojim „domom iz snova“. Ipak, nekoliko meseci kasnije odlučila je da je proda, što je iznenadilo mnoge, jer je bila snažno emotivno vezana za tu nekretninu.

Brz i nepredvidiv kraj

Jedan blizak prijatelj otkrio je da se bolest razvila veoma brzo.

- Sve se dogodilo iznenada, bilo je to slomljeno srce za sve koji su je voleli. Bila je neverovatno snažna i duhovita, i niko nije očekivao ovakav kraj, rekao je i dodao da je u poslednjim mesecima bila okružena isključivo članovima porodice.

- Sve su držali vrlo privatno, čak ni dugogodišnji prijatelji nisu znali šta se tačno dešava.

profimedia-1011246045 copy.jpg
Dajana Kiton umrla u 80. godini Foto: London Entertainment / SplashNew

Impresivno nasleđe za decu

Prema pisanju američkih medija, Dajana Kiton je iza sebe ostavila bogatstvo procenjeno na više od 100 miliona dolara. Sve će naslediti njeno dvoje usvojene dece – ćerka Dekster i sin Djukkoje je odgajala kao samohrana majka i sa kojima je imala veoma blizak odnos.

(Kurir.rs/Tportal)

