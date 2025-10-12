Slušaj vest

Linda Evanđelista, jedna od najprepoznatljivijih figura modne industrije, prošla je kroz zapanjujuće uspone i teške lične padove. Rođena 1965. godine u Kanadi, još kao tinejdžerka je shvatila da njen upečatljiv izgled može biti karta za veliki svet. Ipak, rani koraci u karijeri nisu bili nimalo laki.

Jedan od prvih angažmana odveo ju je u Japan, gde je doživela traumatično iskustvo. Nakon što je odbila da pozira naga, odlučila je da se vrati kući i potpuno odustane od modelinga. Taj trenutak je mogao označiti kraj njene karijere pre nego što je zaista počela.

Novi početak u Evropi

Na nagovor majke, Linda je 1984. godine otišla u Pariz, gde je potpisala ugovor sa agencijom „Elit modls“. Prve godine bile su skromne, ali kraj osamdesetih doneo joj je meteorski uspon. Promenila je izgled i stil, što ju je izdvojilo na prepunoj modnoj sceni.

Vrhunac karijere doživela je 1992. godine kada se pojavila na naslovnici jubilarnog izdanja magazina „Vog“, koji je postao najprodavanije izdanje tog časopisa u istoriji.

Brak, manipulacija i istine koje su izašle kasnije

U 22. godini, Linda se udala za tada uticajnog modnog agenta Džeralda Marija. Iako je na prvi pogled sve delovalo glamurozno, njihov brak bio je daleko od idealnog. Kasnije je Mari bio optužen za više slučajeva seksualnog zlostavljanja, a brojne manekenke su svedočile o njegovim zločinima.

Linda je izjavila da "nije znala za to dok su bili u braku", ali je jasno rekla da veruje ženama koje su odlučile da progovore. Iako je brak bio toksičan, Mari nije smeo da joj fizički naudi: - Nije mi dirao lice, jer je znao da od njega zarađujem.

Ljubavne veze i lična tragedija

Nakon razvoda, Linda je bila u vezi sa glumcem Kajlom Meklahlanom, a zatim i sa fudbalskom zvezdom Fabijenom Bartezom. Upravo tada doživela je lični gubitak – izgubila je dete, što ju je duboko pogodilo.

Godinama kasnije otkriveno je da je otac njenog sina Fransoa-Anri Pino, poznati francuski milijarder. Taj detalj bio je dugo držan dalje od očiju javnosti.

Godine tišine i hrabri povratak

U drugoj deceniji 21. veka, Linda se povukla iz javnosti. Tek 2021. odlučila je da javno podeli svoju bol – estetska procedura kojoj se podvrgla ostavila je ozbiljne posledice. Zbog komplikacija se, kako je rekla, "osetila unakaženo", što je dovelo do duboke depresije i potpunog povlačenja iz sveta mode. Ipak, pokazala je neviđenu hrabrost kada se 2022. godine ponovo pojavila na modnoj pisti, prihvatajući sebe i svoje iskustvo bez skrivanja.

Ikona koja je preživela sve

Priča Linde Evanđeliste daleko je više od modne bajke – to je svedočanstvo o borbi, gubicima i snazi da se stane pred svet kada je najteže. Danas, njeno ime ne simbolizuje samo glamur, već i hrabrost da se prežive i najtamniji trenuci pod svetlima reflektora.

