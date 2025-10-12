Slušaj vest

Legendarna glumica Dajana Kitonpreminula je u subotu u Los Anđelesu, u 80. godini života. Dobitnica Oskara, poznata po ulogama u filmovima "Eni Hol" i "Kum", zauvek je napustila scenu, ostavivši iza sebe snažan pečat u svetu filma. Mnoge kolege iz glumačkog sveta, uključujući Goldi Hon, Bet Midler i Stiva Martina, oprostile su se od nje uz izraze ljubavi i poštovanja.

Samohrana majka dvoje usvojene dece

Zvezda filma "Otac mlade" sama je odgajala dvoje dece koje je usvojila u pedesetim godinama. Deksar "Deksi" Kiton rođena je 15. decembra 1995. godine, a Dajana ju je usvojila 1996, kada je imala 50 godina. Njen sin Djuk Kiton rođen je 8. februara 2000, a usvojen 2001. godine, kada je glumica imala 55 godina.

Iako se nikada nije udavala, odlučila je da postane majka. Kako je 2008. izjavila za magazin Ladies' Home Journal:

- Majčinstvo nije bila potreba, već misao na koju sam razmišljala jako dugo. Zato sam se upustila u tu avanturu.

Dekster Kiton

Dekster je nakon udaje 2021. godine uzela prezime svog supruga i sada se preziva Vajt. Udata je za profesionalnog vozača trkačkih automobila Džordana Vajta. Par je ovog avgusta proslavio treću godišnjicu braka na romantičnom odmoru na Havajima, gde su, po mnogima, izgledali zaljubljeno kao i na dan venčanja. Zanimljivo je da su i medeni mesec proveli na istoj destinaciji.

Dajan Kiton sa usvojenom decom Dekster i Djukom Foto: Steven Bergman / AFF-USA.COM / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Prema njenom LinkedIn profilu, Dekster je pohađala koledž u Santa Moniki. Takođe ima stručni diplomski studij sa Karington koledža u Kaliforniji (Pomona), gde je studirala veterinarsku tehnologiju.

Djuk Kiton

Dajana Kiton je nekada sanjala o pevačkoj karijeri, a izgleda da njen sin sada ide tim putem. Prema informacijama sa njegovog Instagram profila, povezan je sa muzičkom izdavačkom kućom ili kolektivom pod nazivom 11:11 Rekords.

U detinjstvu ga je zanimala fotografija. Prema pisanju magazina People, jednom prilikom je fotografisao košarkašku legendu Kobija Brajanta dok je sedeo u prvom redu na utakmici. Imao je i Jutjub kanal, koji je sada neaktivan, ali je 2021. godine objavio kratak snimak iz igrice Call of Duty.

Dajan Kiton sa usvojenim sinom Djukom Foto: Ralph Metzger / Alamy / Profimedia

Danas, sa 25 godina, Djuk ima i poznate prijatelje – na Instagramu je objavljivao fotografije sa manekenkom i glumicom Karom Delevinj, kao i sa pevačicom Ritom Orom.

Nasleđe i porodica

Dajana Kiton je ostavila neizbrisiv trag ne samo u filmskoj industriji, već i u životima svoje dece, kojima je posvetila poslednje decenije svog života. Njena posvećenost majčinstvu, uloga u oblikovanju života Deksar i Djuka, kao i snaga i nezavisnost koje je pokazivala kroz ceo život, ostaju deo njenog nasleđa koje će trajati mnogo duže od holivudske slave.

