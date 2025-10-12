Slušaj vest

Kit Urban otvoreno je govorio o teškoćama života na turneji i priznao koliko mu porodica nedostaje, usred razvoda od glumice Nikol Kidman. Pedesetsedmogodišnji muzičar, sa bogatom karijerom iza sebe, otkrio je da ni posle mnogo godina odvajanja od najmilijih – taj osećaj ne postaje lakši.

U prvoj epizodi novog takmičarskog programa "The Road", koji startuje 19. oktobra na kanalima CBS i Paramount, Urban je iskreno progovorio o emocionalnim izazovima koje nosi daljina.

- Odakle da počnem? To je poziv i ili ćeš to raditi ili nećeš uspeti, rekao je Urban.

- Kad se probudiš u turnejskom autobusu u 3.30 ujutru i smrtno si bolestan, usred si ničega i moraš istog dana uveče da odsviraš peti koncert zaredom, nisi spavao, nedostaju ti prijatelji, nedostaje ti porodica, potpuno si usamljen, jadan i bolestan – pitaš se: "Zašto ovo radim?" Jedini odgovor može biti: "Jer sam za ovo rođen", iskreno je dodao.

Razvod posle 19 godina braka

Urbanove izjave dolaze samo nekoliko nedelja nakon što je objavljena vest o razvodu od Nikol Kidman krajem septembra. Kidman je podnela zahtev za razvod 30. septembra u Nešvilu, gde par živi od 2007. godine.

Prema sudskim dokumentima koje je objavio magazin People, kao datum razdvajanja naveden je sam dan podnošenja zahteva, a razlog je označen kao „nepomirljive razlike“.

Prema brojnim izveštajima, inicijativa za razvod potekla je od Urbanove strane. On je, navodno, još od leta živeo odvojeno od 58-godišnje glumice. Njih dvoje su često bili razdvojeni zbog poslovnih obaveza – Urban je bio na svetskoj turneji povodom promocije albuma "High", dok je Kidman radila na projektima poput !Praktična magija 2" i nove sezone serije "Male velike laži".

Prvo pojavljivanje nakon objave razvoda

Urban je prvi put viđen u javnosti 2. oktobra, svega nekoliko dana nakon objave razvoda. Fotografisan je bez burme, dok je izlazio iz privatnog aviona u Herisburgu u Pensilvaniji, pred koncert u okviru turneje High and Alive u Giant Centeru.

Ipak, tokom nastupa, iznenadio je publiku emotivnom posvetom Nikol i njihovim ćerkama, Sandej (17) i Fejt (14). Tokom izvođenja pesme "Heart Like A Hometown" iz 2024. godine, na prezentaciji iza njega prikazana je fotografija njih troje.

Promene u setlisti: emotivni znak raskida

Urban je napravio zapaženu promenu u svom repertoaru – izbacio je pesmu "The Fighter" iz 2016. godine, koju je snimio sa Keri Andervud, a koja je bila inspirisana njegovim odnosom sa Nikol Kidman.

Umesto toga, izveo je pesmu "Wild Hearts", što nije prošlo neprimećeno kod publike i obožavalaca. Spekuliše se da je odluku o uklanjanju pesme podstakla negativna reakcija na video koji je objavila pevačica Megi Bo, članica njegovog benda, u kom zajedno pevaju "The Fighter". Megi nije bila prisutna na koncertu, a Urban je i dalje bio bez burme.

