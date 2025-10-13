Slušaj vest

Poznata glumica Sloboda Mićalović, koju publika često povezuje sa sofisticiranim i diskretnim modnim izražajem, ovog puta je iznenadila fanove odvažnijim izdanjem na Instagramu.

Na svom profilu podelila je video u kojem nosi usku crnu haljinu s naglašenim dekolteom, čime je izazvala mnoštvo reakcija.

Dok se pred kamerom graciozno pomerala i menjala poze, u jednom momentu je istakla kuk i položila ruku na bok – detalj koji je dodatno podigao temperaturu na društvenim mrežama.

"Za specijalne prilike", napisala je glumica.

Pogledajte u galeriji kako Sloboda izgleda u uskoj crnoj haljini:

1/7 Vidi galeriju Sloboda Mićalović pozira u uskoj crnoj haljini Foto: Printscreen/Instagram/sloboda_micalovic_boba

Sloboda otkrila tajnu mladolikog izgleda

Glumica i u petoj deceniji izgleda zanosno, a tajna njenog mladolikog izgleda je u redovnoj i pravilnoj nezi kože pred spavanje.

Sloboda Mićalović nikada ne preskače temeljno čišćenje lica, iako ima naporna snimanja i često se kasno vraća kući.

- Koliko god da sam umorna ili da se kasno vratim, čišćenje lica ne preskačem. Moje lice je moj alat. Nega se vidi i za 20 i za 30 godina. Ne ide mi u prilog da se cementiram jakom šminkom - izjavila je jednom prilikom glumica.

Sloboda Mićalović Foto: ATA images

Kaže da uvek nosi mali kofer sa kozmetikom koji je ponekad teži i od onog s garderobom. Osim nege kože, Sloboda u svoju rutinu uključuje i razne hobije.

Klikom na link pogledajte kako je Sloboda proslavila svoj 44. rođendan.

- Mislim da žena mora da odvoji vreme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar... Sve to dođe na red, pa i lepota lica - rekla je glumica.

Naglašava da su joj kvalitetan san i hidratacija jednako važni.

- Ustajem u šest ili sedam kada imam snimanja, ali kada nemam, spavam i do devet. Pijem mnogo vode, volim čajeve i trudim se da se zdravo hranim - dodala je svojevremeno.

Bonus video: Ivan Bosiljčić i Sloboda Mićalović pevaju