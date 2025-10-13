Sloboda Mićalović pokazala atribute u uskoj haljini: Glumica istakla obline, stavila ruku na bok, a onda poručila ovo (FOTO)
Poznata glumica Sloboda Mićalović, koju publika često povezuje sa sofisticiranim i diskretnim modnim izražajem, ovog puta je iznenadila fanove odvažnijim izdanjem na Instagramu.
Na svom profilu podelila je video u kojem nosi usku crnu haljinu s naglašenim dekolteom, čime je izazvala mnoštvo reakcija.
Dok se pred kamerom graciozno pomerala i menjala poze, u jednom momentu je istakla kuk i položila ruku na bok – detalj koji je dodatno podigao temperaturu na društvenim mrežama.
"Za specijalne prilike", napisala je glumica.
Pogledajte u galeriji kako Sloboda izgleda u uskoj crnoj haljini:
Sloboda otkrila tajnu mladolikog izgleda
Glumica i u petoj deceniji izgleda zanosno, a tajna njenog mladolikog izgleda je u redovnoj i pravilnoj nezi kože pred spavanje.
Sloboda Mićalović nikada ne preskače temeljno čišćenje lica, iako ima naporna snimanja i često se kasno vraća kući.
- Koliko god da sam umorna ili da se kasno vratim, čišćenje lica ne preskačem. Moje lice je moj alat. Nega se vidi i za 20 i za 30 godina. Ne ide mi u prilog da se cementiram jakom šminkom - izjavila je jednom prilikom glumica.
Kaže da uvek nosi mali kofer sa kozmetikom koji je ponekad teži i od onog s garderobom. Osim nege kože, Sloboda u svoju rutinu uključuje i razne hobije.
Klikom na link pogledajte kako je Sloboda proslavila svoj 44. rođendan.
- Mislim da žena mora da odvoji vreme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar... Sve to dođe na red, pa i lepota lica - rekla je glumica.
Naglašava da su joj kvalitetan san i hidratacija jednako važni.
- Ustajem u šest ili sedam kada imam snimanja, ali kada nemam, spavam i do devet. Pijem mnogo vode, volim čajeve i trudim se da se zdravo hranim - dodala je svojevremeno.
Bonus video: Ivan Bosiljčić i Sloboda Mićalović pevaju