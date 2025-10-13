Slušaj vest

Mišel Lami (81) možda je najpoznatija kao muza i supruga slavnog modnog dizajnera Rika Ovensa (63), ali njen uticaj u svetu umetnosti i mode prevazilazi tu titulu. Ova francuska ikona ekscentričnog stila već decenijama intrigira javnost svojim jedinstvenim izgledom, talentom i poslovnim instinktom.

Njihova ljubavna i poslovna veza, koja traje više od dve decenije, izgradila je Ovensov brend u jedan od najuticajnijih u svetu mode, a Mišel je neizostavan deo te priče. „Rik je vizionar, a ja sam ona koja pazi da njegova vizija postane stvarnost“, rekla je Lami u jednom intervjuu za Vog.

Rođena u Francuskoj, Lami je prvobitno studirala pravo, ali je ubrzo shvatila da njena strast leži u kreativnosti. Preselila se u Los Anđeles sredinom osamdesetih, gde je otvorila restoran Le De Kafe – mesto koje je privlačilo holivudske zvezde i umetnike.

Upravo tada počinje njeno povezivanje sa svetom mode, a ubrzo i saradnja sa Ovensom, koja će je lansirati u sam vrh modne industrije.

Lami je u modnim krugovima poznata po svom ekstravagantnom stilu – tetovaže koje prekrivaju njene ruke, zlatni zubi i dramatična tamna šminka postali su njen zaštitni znak.

Ali njen doprinos Ovensovoj modnoj kući nije samo estetski. Ona je poslovni mozak operacije – brine o finansijama i produkciji, dok Ovens daje kreativne smernice. Ovens je jednom prilikom izjavio za Gardijan: „Mišel je moj saputnik i moj savetnik. Bez nje bi sve bilo mnogo teže.“

Osim u modnom svetu, Lami je poznata i u umetničkim krugovima, a sarađivala je sa legendarnim imenima poput Marine Abramović (77). Za nju, život i umetnost ne mogu se razdvojiti.

„U svemu što radim, vidim umetnički izraz“, rekla je Lami u intervjuu za Magazin.

