Džordž Kluni i Amal stigli u Veneciju na filmski vestival

Slušaj vest

Iako poseduje nekretnine širom sveta i bogatstvo procenjeno na više od 500 miliona dolara, holivudski glumac Džordž Kluni tvrdi da i dalje živi — „potpuno normalnim životom“.

Prema podacima portala Celebrity Net Worth, oskarovac i njegova supruga, advokatica Amal Kluni, imaju imovinski portfolio vredan oko 150 miliona australijskih dolara, koji uključuje luksuzne vile i kuće na najprestižnijim lokacijama širom sveta.

Vile širom sveta: od Njujorka do jezera Komo

Džordž i Amal Kluni na 82. filmskom festivalu u Veneciji Foto: Gian Mattia D'Alberto - LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia

Par poseduje imanje vredno 22 miliona dolara u Njujorku, čuvenu vilu na jezeru Komo u Italiji, luksuznu kuću u Velikoj Britaniji vrednu gotovo 20 miliona dolara, kao i ogromno imanje u Francuskoj, procenjeno na 12,5 miliona dolara.

Na premijeri svog novog filma, Kluni (64) je za Daily Mail izjavio da, uprkos svemu, u njegovom životu ima mnogo običnosti:

„Imam normalnost. Svakog jutra vozim decu u školu. Živim normalno – osim ovog“, našalio se glumac.

„Ne želim da deca misle da smo razmaženi“

Zvezda filma Ocean’s Eleven priznaje da vodi pomalo „udoban“ život, ali nastoji da svoju decu, blizance Elu i Aleksandera, zaštiti od tog glamura.

Blizanci Amal i Džordža Klunija Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

„Dolazili su nekoliko puta na set, ali trudim se da ih držim podalje od tog sveta. Ne želim da misle da smo razmaženi“, rekao je Kluni.

Njegova najpoznatija nekretnina je vila Oleander na jezeru Komo, koju je kupio još 2002. godine za 45 miliona dolara. Raskošna vila ima 15 spavaćih soba, bazen, teniski teren, teretanu, prostrane bašte, raskošno ukrašene plafone i čak posebnu „sobu za picu“.

Od Stiva Niksa do Olivije Kalpo

Još 1992. godine, Kluni je u Los Anđelesu kupio kuću od muzičarke Stivi Niks za 3,3 miliona dolara. Nekretninu je kasnije prodao sportisti Kristijanu Mekafriju i manekenki Oliviji Kalpo za čak 22 miliona dolara.

Par je 2021. godine proširio svoje posede kupovinom vinograda u francuskom mestu Brinjon vrednog 12,5 miliona dolara. Imanje iz 18. veka obuhvata glavnu kuću sa bazenom, teniski teren, maslinjak, jezero i prostrane bašte.

Pogledajte u galeriji fotografije para:

1/4 Vidi galeriju Džordž i Amal Kluni Foto: Jenny Anderson / Getty images / Profimedia, Steven Bergman/AFF-USA.COM / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Charles/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mir i jednostavnost života u Francuskoj

U intervjuu za Esquire, Kluni je otkrio da danas uživa u miru seoskog života:

„Živimo na farmi u Francuskoj. Kao dete sam to mrzeo, ali sada vidim koliko je dragoceno. Naša deca nisu stalno na iPadima — jedu s odraslima, pomažu posle večere, uče odgovornost“, objasnio je glumac.

Dodao je i da je odluku o preseljenju doneo jer nije želeo da deca odrastaju u holivudskoj kulturi:

„U Francuskoj se niko ne opterećuje slavom. Ne želim da se moja deca porede s nečijom slavnom decom ili da ih jure paparaci.“

U razgovoru za The New York Times, Kluni je priznao da ga je povratak jednostavnom životu potpuno promenio:

„Odrastao sam u Kentakiju i oduvek sam želeo da pobegnem sa farme. A sada, eto me – opet vozim traktor i uživam u tome“, rekao je uz osmeh.

Video: Život na selu