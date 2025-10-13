Slušaj vest

Brus Džener (75), nekadašnji olimpijski šampion u desetoboju, rođen je 1949. godine. Svoju sportsku karijeru obeležio je osvajanjem zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Montrealu 1976. godine, čime je postao jedan od najpoznatijih atletičara tog vremena. Nakon povlačenja iz sporta, Brus je ostao prisutan u javnosti, prvo kao televizijska ličnost i član slavne Kardašijan-Džener porodice. Bio je u braku sa poznatom američkom ličnošću Kris Džener (69), a par se razveo 2015. godine.

Međutim, ono što je najviše privuklo pažnju javnosti bio je njegov lični život i hrabar korak koji je napravio krajem 2010-ih godina.

Godine 2015, Brus je zvanično objavio da je promenio pol i ime u Kejtlin Džener, postavši jedna od najpoznatijih transrodnih osoba na svetu. Iako se povremeno pojavljuje u svetu zabave i rijaliti televizije, fokus joj je na zagovaranju prava LGBTQ+ zajednice i podizanju svesti o transrodnim osobama.

Iako je ostala upamćena kao vrhunska atletičarka, posebno po olimpijskom zlatu, Kejtlin je stekla veliku prepoznatljivost i kroz učešće u popularnom rijaliti šou programu „U korak sa Kardašijanovima“, gde je bila predstavljena kao suprug slavne Kris Džener.

U aprilu 2015. godine, Kejtlin je javno objavila da se identifikuje kao žena, što je izazvalo ogromnu pažnju medija i javnosti.

U julu iste godine, promenila je ime u Kejtlin Džener. Njen dokumentarni serijal „Ja sam Kejt“ (engl. I Am Cait) emitovan je od 2015. do 2016. godine, prateći njenu tranziciju i iskustva kao trans žene.

Nakon tranzicije, mediji su je dugo povezivali sa bliskom saradnicom Sofijom Hačins, koja je tragično preminula 2025. godine.

Kejtlin je takođe poznata po svojim konzervativnim političkim stavovima i podršci bivšem predsedniku Donaldu Trampu.

U junu 2025. godine, bila je počasna gošća na Tel Aviv Prajdu, gde je naglasila važnost podrške LGBTQ+ zajednici.

Njeno bogatstvo se procenjuje na oko 100 miliona dolara.

Iako je Kejtlin u nekim situacijama bila kritikovana zbog svojih političkih stavova, tokom 2015. godine otvoreno je podržavala zakonodavne inicijative za zaštitu trans osoba, uključujući pravo na izbor toaleta i zakonsku promenu pola.

