Slušaj vest

Novi Netflix dokumentarac o Viktoriji Bekam ponovo je vratio legendarnu grupu Spice Girls u centar pažnje, a fanovi širom sveta pitaju se — zašto se vladavina devojaka koje su promovisale “girl power” završila tako naglo?

Iako je danas poznata po svom uspešnom modnom brendu, Viktorija je put do slave započela kao Poš Spajs, članica jedne od najpoznatijih ženskih grupa svih vremena.

Početak globalnog fenomena

Uz Emu Banton, Melani B, Džeri Holivel Horner i Mel C,Spice Girls su tokom devedesetih postale prava svetska senzacija. Prodale su milione albuma i zaradile više od 500 miliona dolara, pre nego što su se raspale 1998. godine.

U dokumentarcu, Viktorija se prisetila tog perioda i naglog kraja:

Foto: Columbia Pictures Collection / Everett / Profimedia

„Bilo je kao tornado. Sve se dešavalo neverovatnom brzinom – turneje, putovanja, nastupi. A onda je odjednom sve stalo,“ ispričala je za Manchester Evening News.

„Jednog trenutka sam promovisala ‘girl power’ pred hiljadama ljudi, a već sledećeg sam bila supruga u stanu u Mančesteru, daleko od porodice, bez prijatelja. Taj prelaz mi je bio izuzetno težak.“

Zašto su se Spice Girls raspale?

Problemi u grupi počeli su kada je Džeri Holivel (Ginger Spice) iznenada objavila da napušta bend 1998. godine.

U dokumentarcu Giving You Everything kasnije je priznala:

„Imala sam osećaj da više ne pripadam. Kao da me više ne trebaju. Osećala sam se suvišno.“

Njeno iznenadno povlačenje najteže je palo Melani B (Scary Spice), koja je u emisiji Larry King Now otkrila da je Džeri napustila grupu baš na njen rođendan, bez ikakvog upozorenja.

Foto: TBM / United Archives / Profimedia

Iako su preostale članice nastavile sa Spiceworld turnejom i snimile pesme za album Forever, to je označilo početak kraja. Svaka od njih počela je da se fokusira na svoju solo karijeru i privatni život, pa je bend zvanično pauzirao 2000. godine.

Ponovno okupljanje i emotivno izvinjenje

Petorka se ponovo okupila 2007. godine za spektakularnu comeback turneju, a zatim još jednom nastupila zajedno na zatvaranju Olimpijskih igara 2012. godine u Londonu.

Tokom jednog koncerta sa Reunion turneje, Džeri je pred publikom i koleginicama javno priznala da je ona bila uzrok raspada grupe:

„Moram da kažem nešto što sam odavno trebala – žao mi je. Otišla sam jer sam bila razmažena. Tako je lepo biti ponovo sa devojkama koje volim,“ rekla je emotivno Džeri, dok je publika oduševljeno aplaudirala.

Bonus video: Ovako se šminka Viktorija Bekam