Američka košarkaška zvezda Ejndžel Ris zvanično je potvrdila da će učestvovati na ovogodišnjoj modnoj reviji Victoria’s Secret, čime će postati prva profesionalna sportistkinja u istoriji koja će prošetati ovom kultnom pistom.

Vest je objavila na Instagramu, uz niz fotografija sa snimanja u čipkastom crnom kompletu i prepoznatljivim belim anđeoskim krilima.

„Ostvaruje mi se san: Od Anđela do Victoria’s Secret ANĐELA. Konačno dobijam svoja krila. Prvi put ću hodati na modnoj reviji Victoria’s Secret 2025. i osećam kao da je to sudbina. Krila su tu, štikle spremne… Uhvatite me na pisti“, napisala je Ris u objavi.

Na nekim fotografijama nosi i zvanični roze-beli svilenkasti ogrtač, simbol dugogodišnjeg statusa Victoria’s Secret Anđela.

1/5 Vidi galeriju Ejndžel Ris, košarkašica prešla u modele Foto: Printscreen/Instagram/angelreese5

Istorijska saradnja sporta i mode

Saradnja između 23-godišnje košarkašice Čikago Skaja i brenda Victoria’s Secret već se naziva istorijskom. Kultna modna revija, poznata po krilima koja su kroz godine nosile manekenke poput Žizel Bundšen, Adriane Lime i Kendis Svonepul, sada otvara vrata i sportistkinjama.

Iz Victoria’s Secreta su poručili da Ris „poseduje neuporedivu atletičnost, uticaj i samopouzdanje“ te da je „primer snage i ikonične moći koju modna revija želi da slavi“.

Zanimljivo je da je Ris prošle godine na reviji učestvovala samo kao gošća, dok će ove godine nastupiti kao model.

"Nisam mogla da prestanem da se smejem! Ovo je neverovatan trenutak – prošle godine bila sam u publici, a sada se vraćam na pistu kao Anđeo“, izjavila je za People.

Podsmevali joj se, a ona to pretvorila u zaradu

Ris je u SAD poznata i po svojoj harizmatičnoj, ali i kontroverznoj ličnosti. Njena otvorenost i samopouzdanje često izazivaju pomešane reakcije – od divljenja do kritika.

Ejndžel Ris, košarkašica prešla u modele Foto: Printscreen/Instagram/angelreese5

Deo navijača je kritikovao zbog, kako tvrde, „sebičnih“ poteza u igri, poput namernih promašaja kako bi uhvatila sopstveni skok. Upravo je zbog toga nastao popularni pojam „mebaut“ – spoj reči me (ja) i rebound (skok) – koji je Ris pretvorila u brend i liniju proizvoda, zaradivši, prema sopstvenim rečima, više od 100 hiljada dolara.

"Košarka je posao iz snova, ali od nje ne zarađujem dovoljno. Od sporednih poslova zarađujem sedam cifara. Pokušali su da mi se podsmevaju zbog mojih skokova, ja sam to pretvorila u zaradu“, rekla je u svom podkastu.

Iako se često nađe na meti kritika, Ris uspešno koristi medijsku pažnju za jačanje svog brenda i promovisanje pozitivne slike o ženama u sportu.

"Samo zato što sam lepa, ne znači da ne shvatam ozbiljno košarku. Ljudi su nekada govorili da su žene u WNBA ligi previše muževne, danas kažu da su previše ženstvene. E, pa odlučite se“, poručila je Ejndžel.

(Kurir.rs/Index)

