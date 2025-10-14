Slušaj vest

Ben Stiler i Kristin Tejlor su objavili da se razilaze 2017. godine, nakon 17 godina braka, što je šokiralo mnoge njihove obožavaoce. U zajedničkoj izjavi za medije tada su poručili:

"Sa ogromnom ljubavlju i poštovanjem jedno prema drugom, i nakon 18 godina koje smo proveli zajedno kao par, doneli smo odluku o razdvajanju.“ Naglasili su da im prioritet ostaje vaspitanje njihove dece, ćerke Ele (23) i sina Kvina (20), kao posvećeni roditelji i najbliži prijatelji.

U retkom i iskrenom trenutku, poznati glumac i reditelj Ben Stiler otvorio je dušu o jednom od najtežih perioda svog života – višegodišnjoj razdvojenosti od supruge Kristin Tejlor. U svom novom, duboko ličnom dokumentarcu „Stiler & Meara: Nothing is Lost“, koji je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Njujorku, Stiler je priznao da se osećao potpuno slomljeno dok mu je privatni život bio u haosu, uprkos tome što mu je karijera cvetala.

"Karijera mi je dugo išla dobro, ali stvari u mom ličnom životu zapravo nisu bile sjajne. Osećao sam se neuravnoteženo i nesrećno, nekako isključeno od svoje porodice, od svoje dece, i jednostavno pomalo izgubljeno“, otkrio je 59-godišnji glumac u filmu, pružajući publici do sada neviđen uvid u svoju intimu i borbe koje je vodio daleko od svetla reflektora.

Dokumentarni film „Stiler & Meara: Nothing Is Lost“ počinje sa prikazivanjem u odabranim bioskopima 17. oktobra, a od 24. oktobra biće dostupan za striming na platformi Apple TV+.

"Sa ogromnom ljubavlju i poštovanjem jedno prema drugom, i nakon 18 godina koje smo proveli zajedno kao par, doneli smo odluku o razdvajanju.“ Naglasili su da im prioritet ostaje vaspitanje njihove dece, ćerke Ele (23) i sina Kvina (20), kao posvećeni roditelji i najbliži prijatelji. Usledile su skoro četiri godine tokom kojih je par živeo odvojeno, a Stiler je kasnije priznao da mu je taj period dao prostora da sagleda šta je njihov odnos zapravo bio, kakav mu je život bez supruge i koliko je zapravo voleo njihovu porodičnu zajednicu.

Ključni trenutak koji ga je podstakao na duboko preispitivanje dogodio se nakon smrti njegovog oca, legendarog komičara Džerija Stilera, 2020. godine. Ta bolna prekretnica navela ga je da počne da razmišlja o snimanju filma o svojim roditeljima, Džeriju Stileru i Ani Miri, koji nisu bili samo uspešan komičarski duo, već i bračni par koji je zajedno proveo više od 60 godina. „Počeo sam da razmišljam o svojim roditeljima i svom stresu i napetostima kojih se sećam iz detinjstva, o pritisku dok su radili zajedno i o tome kako su uprkos svemu ostali zajedno. Mislim da sam na neki način želeo da razumem kako im je to uspelo“, objasnio je Stiler, otkrivajući kako je u priči svojih roditelja tražio odgovore za spas sopstvenog braka.

