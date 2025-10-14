Slušaj vest

Pevačica Lana Del Rej i njen suprug, Džeremi Difren, zajedno su se pojavili nedavno na reviji modne kuće Valentino u sklopu Nedelje mode u Parizu.

Ovo pojavljivanje bilo je jedno od njihovih prvih većih zajedničkih pojavljivanja u javnosti nakon venčanja u septembru ove godine, i odmah je izazvao pažnju medija i modnih znalaca.

LAna del Rej i Džeremi Difren Foto: Zabulon Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U fokusu interesovanja, pored njihove bliskosti i razmene nežnosti u prvom redu, bio je i njihov jedinstveni modni izraz.

Lana, dugogodišnja muza kreativnog direktora Alesandra Mikelea (Alessandro Michele), zablistala je u dramatičnoj ljubičastoj haljini sa elegantnim modnim detaljima, dok je Difren ostao veran svom autentičnom stilu.

Iako poznat po vođenju tura kroz močvare pune aligatora, kapetan iz Luizijane pokušao je da se uklopi u visoku modu, noseći "taktički inspirisanu" Valentino kombinaciju, uključujući teksas jaknu, mornarsko plave pantalone, kaubojke i prepoznatljive naočare — stilizovane s dozom humora i ličnog pečata.

Ovaj kontrast između holivudske glamuroznosti i južnjačkog šarma dao je posebnu notu događaju, pokazujući koliko su Lana i Džeremi harmoničan i autentičan par, bez obzira na okruženje u kom se nađu.

Međutim, ono što je zanimljivo jeste da su ljudi komentarisali kako on nije tip za nju i da ne idu jedno uz drugo kao par, nazivaju ga i "alogatorom", dok su se s druge strane neki oduševljavali tome koliko su skladni.

(Kurir.rs/Najžena)

