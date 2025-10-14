Ljudi je prozivaju, ne mogu da veruju da je sa njim: Evo kako izgleda muž Lane del Rej, kako lepotica sa "aligatorom"?
Pevačica Lana Del Rej i njen suprug, Džeremi Difren, zajedno su se pojavili nedavno na reviji modne kuće Valentino u sklopu Nedelje mode u Parizu.
Ovo pojavljivanje bilo je jedno od njihovih prvih većih zajedničkih pojavljivanja u javnosti nakon venčanja u septembru ove godine, i odmah je izazvao pažnju medija i modnih znalaca.
U fokusu interesovanja, pored njihove bliskosti i razmene nežnosti u prvom redu, bio je i njihov jedinstveni modni izraz.
Lana, dugogodišnja muza kreativnog direktora Alesandra Mikelea (Alessandro Michele), zablistala je u dramatičnoj ljubičastoj haljini sa elegantnim modnim detaljima, dok je Difren ostao veran svom autentičnom stilu.
Pogledajte u galeriji fotografije sa suprugom:
Iako poznat po vođenju tura kroz močvare pune aligatora, kapetan iz Luizijane pokušao je da se uklopi u visoku modu, noseći "taktički inspirisanu" Valentino kombinaciju, uključujući teksas jaknu, mornarsko plave pantalone, kaubojke i prepoznatljive naočare — stilizovane s dozom humora i ličnog pečata.
Ovaj kontrast između holivudske glamuroznosti i južnjačkog šarma dao je posebnu notu događaju, pokazujući koliko su Lana i Džeremi harmoničan i autentičan par, bez obzira na okruženje u kom se nađu.
Međutim, ono što je zanimljivo jeste da su ljudi komentarisali kako on nije tip za nju i da ne idu jedno uz drugo kao par, nazivaju ga i "alogatorom", dok su se s druge strane neki oduševljavali tome koliko su skladni.
(Kurir.rs/Najžena)
