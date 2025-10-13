Slušaj vest

Nakon što je holivudska glumica Dajana Kiton preminula u 79. godini, javnost potresaju reči njenog nekadašnjeg partnera, legendarnog Al Paćina. Izvori bliski glumcu otkrivaju da on danas duboko žali što je nikada nije oženio – i što je zauvek izgubio ženu koju je smatrao ljubavlju svog života.

Prema pisanju Dejli mejla, Al Paćino (85) priznaje da nikada nije preboleo Dajanu Kiton, s kojom je imao burnu, ali strastvenu vezu koja je trajala gotovo dve decenije. Njih dvoje su se upoznali na snimanju kultnog filma "Kum", u kojem je Kiton tumačila njegovu filmsku partnerku Kej Adams. Ljubav sa seta prenela se i u stvarnost – par je započeo romansu 1974. godine.

Njihova veza trajala je s prekidima sve do 1990. godine, kada je Dajen dala Paćinu ultimatum — brak ili kraj. Kada je odbio da se obaveže, rastali su se zauvek.

Blizak prijatelj slavnog glumca otkrio je da Al sada oseća duboko žaljenje:

"Znam da će zauvek žaliti što nije napravio taj korak kada je imao priliku. Godinama je govorio: 'Ako je suđeno, nikada nije kasno za novi početak.' Nažalost, sada jeste."

Dajana Kiton i Al Paćino u filmu Kum Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

"Njemu je bila potrebna žena koja će brinuti o njemu, a meni..."

Paćino je, kako izvor navodi, često govorio da je Dajana bila ljubav njegovog života, nazivajući je "neverovatnom ženom". Iako su oboje godinama živeli u Beverli Hilsu, više nikada nisu razgovarali. "Kada sam ga pitao zašto, rekao je: 'Nema potrebe. Sve što je trebalo da kažemo — rekli smo tada.'"

Glumičina smrt duboko je potresla i Vudija Alena, njenog bivšeg partnera i dugogodišnjeg saradnika, koji je, prema pisanju stranih medija, "potpuno skrhan".

Dajen Kiton je u intervjuu za "Sunday Times" iz 2017. godine priznala da nikada nije želela formalnu prosidbu, ali se nadala da će brak s Paćinom doći prirodno.

"Mislila sam: ne mora ni da me zaprosi, samo neka se desi. Ali to se nikada nije dogodilo — i možda je to bila sreća za oboje. Bilo bi to mučenje za njega," rekla je tada.

Dajana Kiton i Al Paćino Foto: United Archives/Impress / United Archives / Profimedia

Dodala je da su oboje bili "ekscentrični i tvrdoglavi", pa bi zajednički život verovatno bio nemoguć:

"Njemu je bila potrebna žena koja bi brinula o njemu, ja sam želela muškarca koji bi brinuo o meni. Bilo je važno da jedno drugo pustimo i kažemo zbogom. Ali to nije bila moja odluka."

U razgovoru za "People" iste godine, Dajana je priznala koliko je bila zaljubljena u Ala:

"Luda sam bila za njim! Bio je šarmantan, duhovit, neprekidno je pričao… Imao je tu energiju izgubljenog dečaka, genijalnog i pomalo ludog. I, naravno, bio je prelep."

Dajana Kiton se nikada nije udavala, ali je u svojim pedesetim godinama usvojila dvoje dece — ćerku Dekster (29) i sina Duka (25).

Al Paćino Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Al Paćino, takođe, nikada nije bio u braku. Ima četvoro dece — Džuli Mari (35), blizance Anton i Oliviju (24) i najmlađeg sina Romana (2).

Poslednje reči koje joj je uputio sad odzvanjaju jače nego ikad

Poslednji put su zajedno viđeni 2017. godine, kada je Paćino održao govor u čast Dajane na dodeli AFI nagrade za životno delo, gde joj je rekao:

"Ti si umetnica, Di. Velika umetnica. Volim te zauvek."

Sada, nakon njene smrti, te reči dobijaju posebno emotivan odjek — kao oproštaj čoveka koji je, možda, prekasno shvatio da je jednom u životu voleo zaista i duboko.

