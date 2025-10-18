Slušaj vest

Dok mnogi sanjaju o holivudskom sjaju, raskošnim vilama i privatnim avionima, neke od najvećih svetskih zvezda svesno biraju drugačiji put. Od Kijanu Rivsa do Dženifer Lorens, otkrivamo ko su poznate ličnosti koje su, uprkos ogromnom bogatstvu, ostale čvrsto na zemlji.

"Bogatstvo i uspeh ne čine te srećnim", izjava je koja bi se lako mogla pripisati nekom duhovnom vođi, ali ju je izgovorio Leonardo Dikaprio, jedan od najplaćenijih glumaca svoje generacije. Njegove reči sažimaju filozofiju sve većeg broja zvezda koje odbacuju ekstravaganciju, birajući umesto toga jednostavan i skroman život. Umesto da se razmeću zlatnim slavinama i skupocenim automobilima, oni svoje bogatstvo dele s onima kojima je potrebno, voze se javnim prevozom i kupuju na sniženjima, dokazujući da slava i novac ne moraju nužno pokvariti čoveka.

Leonardo Dikaprio Foto: Dominik Bindl / Getty images / Profimedia

Apsolutni šampion skromnosti u Holivudu, bez dileme, je Kijanu Rivs. Glumac čije se bogatstvo procenjuje na više od 350 miliona evra poznat je po svojoj velikodušnosti i prizemljenosti, koja delimično proističe iz teških ličnih tragedija koje su obeležile njegov život.

Nakon ogromnog uspeha trilogije "Matriks", Rivs je čak 80 miliona dolara zarade donirao timu za specijalne efekte i šminku, smatrajući da su oni pravi heroji filma. Poznato je i da je veliki deo novca donirao bolnicama koje leče leukemiju, bolest s kojom se borila njegova sestra. Često ga se može videti kako se vozi metroom, ustupa mesto starijima ili pomaže putnicima s leta.

"Novac je poslednja stvar o kojoj razmišljam", rekao je jednom prilikom, a svoje reči potvrđuje delima – poput darivanja Roleks satova kaskaderima.

Dženifer Lorens je odmah iza njega – kao najplaćenija glumica na svetu zadržala je navike "obične devojke". Nazvana je "finansijskim uzorom", a dugo nakon što se proslavila, nastavila je da živi u skromnom stanu, vozi Folksvagen Eos i kupuje namirnice koristeći kupone za popust.

Dženifer Lorens Foto: Serge Arnal / Starface / imago stock&people / Profimedia

"Vaspitana sam da cenim novac i da ga poštujem, čak i kada ga imaš puno", objasnila je. Svoje bogatstvo radije usmerava na filantropiju – donirala je dva miliona dolara za osnivanje odeljenja intenzivne kardiološke nege u dečjoj bolnici u svom rodnom Luizvilu, kao i milione za borbu protiv gladi u Americi. Svakog Badnjeg dana posećuje bolesnu decu u lokalnoj bolnici, pokazujući da je njena najveća vrednost – empatija.

Elajdža Vud, zvezda "Gospodara prstenova", kao jednu od najvažnijih životnih lekcija ističe – poniznost. Najskuplja stvar koju je sebi priuštio jeste audio oprema.

Metju Mekonahi, iako milioner, godinama je živeo u kamp-prikolici, promovišući minimalizam kao najbolji lek protiv stresa.

Metju Mekonahi Foto: Robyn BECK / AFP / Profimedia

Kristijan Bejl, čije se bogatstvo procenjuje na više od 120 miliona dolara, i dalje vozi stari kamionet Toyota Tacoma iz 2003. godine.

Kira Najtli sebi je postavila godišnji limit potrošnje od oko 46.000 evra kako se, prema njenim rečima, ne bi "odvojila od ljudi koji ne žive u istom finansijskom svetu".

Kristen Bel je otišla i korak dalje – njeno venčanje sa glumcem Daksom Šepardom koštalo je svega 142 dolara. Poznata je i po tome što obožava kupone za popust.

Lejdi Gaga Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Lejdi Gaga, iako poznata po ekstravagantnim scenskim nastupima, u privatnom životu kupuje na rasprodajama i još uvek živi u istom jednosobnom stanu u Njujorku u kom je živela i pre slave.

