Princeza od Velsa uvek izgleda doterano i uglađeno tokom zvaničnih pojavljivanja u javnosti, ali ne bira uvek odela i cipele s visokom štiklom.

Poseta Nacionalnom sportskom centru 2023. godine

Na današnji dan 2023. godine, Kejt Midlton, koja sada ima 43 godine, posetila je Nacionalni sportski centar Bišam Ebi kako bi obeležila Svetski dan mentalnog zdravlja, gde je nosila farmerke ravnog kroja – i od tada ih više nije obukla. Supruga princa Vilijama odlučila se za tamnoplave farmerke brenda Mother s belim gornjim delom koji je uvučen u pantalone.

Princ Vilijam i Kejt Midlton u poseti Nacionalnom centru Bišam Ebi Foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Tom prilikom izbegla je svoju dizajnersku kolekciju sakoa i umesto toga odabrala je kobaltno sivi sako iz Zare. Uz to je nosila verenički prsten sa safirom, jednostavnu belu majicu i svoje omiljene patike brenda Veja. Njena sjajna smeđa kosa bila je stilizovana u talase, dok je šminkom naglasila obraze i oči.

Promena stila nakon dijagnoze

Iako je do tada povremeno nosila uske farmerke i negovala ležeran izgled u manje formalnim prilikama, otkako je započela njena borba s rakom, ovaj komad odeće nije nosila.

Nedavna poseta Oksfordu i zabrinutost javnosti

Kejt je prošle nedelje posetila Rosehill Community Centre u Oksfordu. Odevena u monohromatski autfit boje senfa, izgledala je srećno i sve vreme nije skidala osmeh s lica.

Kejt Midlton u poseti Rosehill Community centru u Oksfordu Foto: i-Images / Eyevine / Profimedia

Ipak, mnogi su na društvenim mrežama komentarisali da princeza nikada nije bila mršavija i da je njen izgled pomalo zabrinjavajući. Kako sada prenosi Radar Online, princeza od Velsa navodno ima oko 40 kilograma, a izvori bliski Kejt kažu da to može biti loš znak.

