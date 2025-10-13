Slušaj vest

Iako Bakingemska palata i dalje javno šalje poruke nade i stabilnosti, sve je više znakova koji ukazuju da stanje kralja Čarlsa III možda nije onakvo kakvim se predstavlja. Njegovo nedavno pojavljivanje na klimatskom samitu COP30 u Londonu izazvalo je buru reakcija u javnosti i otvorilo pitanje: da li se zdravstveno stanje monarha pogoršava brže nego što se misli?

Iscrpljen izgled izazvao zabrinutost

Na događaju održanom početkom oktobra 2025. godine, kralj Čarls III se pojavio vidno promenjen. Lice mu je bilo bledo, figura izrazito mršava, a odelo kao da mu je postalo preveliko. Ovakav izgled zabrinuo je ne samo javnost, već i članove njegove porodice. Kako prenose pojedini strani mediji, izvori bliski palati govore o pravoj panici koja vlada iza zatvorenih vrata.

Kralj Čarls III na klimatskom samitu COP30

* Nemoguće je ulepšati starost i slabost. Ono što vidimo je stvarnost iza krune, monarh u padu, izjavio je izvor za portal Radar Online.

Trska kao pomoć, a ne dekoracija

Fotoreporteri su primetili da štap koji kralj koristi više nije samo protokolarni detalj, već mu je zaista potreban za kretanje. Kretanje mu postaje sve teže, čak i unutar poseda u Norfolku. Takođe, neki izvori tvrde da povremeno koristi alkohol kako bi umanjio fizičke bolove koje mu donosi bolest.

Uprkos dijagnozi, kralj ne usporava

Već tokom letnjih meseci, članovi kraljevske porodice izrazili su zabrinutost zbog njegovog tempa. Iako se suočava sa ozbiljnom dijagnozom, kralj odbija da se povuče i nastavlja sa kraljevskim dužnostima.

- Njegova volja da služi narodu sada je u suprotnosti s fizičkim mogućnostima, navodi jedan izvor iz palate.

Kralj Čarls III na klimatskom samitu COP30

Diskretne pripreme za eventualne promene

I dok javnost sluša umirujuće poruke iz Bakingemske palate, iza kulisa se, kako tvrde insajderi, priprema teren za moguće vanredne scenarije. Navodno, princ Vilijam se tiho priprema za preuzimanje trona, u slučaju da dođe do neizbežnih promena.

- Iluzija savršenog zdravlja se ruši, a oni su toga svesni, rekao je jedan od izvora bliskih palati.

I princ Hari zabrinut zbog oca

Navodno ni princ Hari nije ostao ravnodušan. Iako su odnosi sa porodicom i dalje zategnuti, kako prenose britanski mediji, on je prijateljima poverio da strahuje da neće imati priliku da se pomiri sa ocem.

- Ne znam koliko mu je vremena ostalo, navodno je rekao Hari, čime je dodatno naglasio ozbiljnost situacije u kojoj se kralj nalazi.

Zvanične izjave umiruju, ali javnost sve manje veruje

Kralj Čarls III na klimatskom samitu COP30

Kada je u martu 2025. kralj bio hospitalizovan zbog komplikacija tokom terapije, palata je to opisala kao „manji zastoj na putu ozdravljenja“. Tada je javnosti poručeno da monarh redovno prati dokumenta i nastavlja da planira svoje dužnosti.

- Poruka je jasna, monarh je stabilan, sve ostalo su nagađanja, istaknuto je tada. Ipak, sve je više građana koji ove reči dovode u pitanje.

Dijagnoza koja menja tok monarhije

Podsetimo, kralj Čarls III je u februaru 2024. godine saopštio da mu je dijagnostikovan rak, iako tip bolesti nikada nije zvanično otkriven. Prema spekulacijama lekarskih stručnjaka, moguće je da se radi o raku prostate sa metastazama u kostima, što bi objasnilo njegove bolove i otežano kretanje.

Otpor prema savremenoj medicini

Dodatnu zabrinutost izaziva i kraljevo nepoverenje prema klasičnom medicinskom pristupu. Poznato je da ima izražene simpatije prema alternativnim metodama i da je skeptičan prema hemoterapiji, koju je ranije opisivao kao „beskorisnu“. Ovakav stav uznemirava kako lekare, tako i članove njegove porodice.

- Kralj veruje u prirodu, ali bolest ne mari za verovanja, zaključuju britanski tabloidi, uz napomenu da se zdravstveno stanje monarha očigledno pogoršava iz meseca u mesec.

