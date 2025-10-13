Slušaj vest

Snimak koji je dobio portal TMZ otkriva dispečera koji poziva vatrogasnu službu Los Anđelesa kako bi reagovala na dojavu o "onesvešćenoj osobi" na adresi doma slavne glumice, ubrzo nakon 8 sati ujutro, u subotu.

Oskarovka je potom prevezena u obližnju bolnicu, gde je kasnije proglašena mrtvom.

Kako je za agenciju Associated Press rekao jedan rođak, glumica je preminula okružena voljenima, a porodica je zatražila privatnost. Nisu objavljeni nikakvi dodatni detalji.

Povlačenje i zabrinjavajući znaci

Bliski prijatelji zvezde filmova Eni Hol, Otac mlade i Klub prvih žena prisećaju se kako je poslednjih meseci postajala sve povučenija. Njena dugogodišnja prijateljica, Karol Bejer Sejger, istakla je da je glumica izgledala šokantno mršavo pre smrti koja je sve iznenadila.

- Videla sam je pre dve ili tri nedelje i bila je veoma mršava, prisetila se Sejger (81).

Objasnila je i da je glumica osetila posledice šumskih požara koji su pogodili Los Anđeles u januaru.

- Morala je da ode u Palm Springs jer joj je kuća bila oštećena iznutra i morali su sve da očiste. Bila je tamo neko vreme, a kada se vratila, bila sam zapanjena koliko je smršala, podelila je Sejger, dobitnica Gremija i Oskara za tekstove pesama.

Nezaboravna energija i duh

Opisujući svoju preminulu prijateljicu, Karol je rekla da je bila "čarobno svetlo za sve".

- Jednostavno sam je volela. Bila je tako posebna, obasjavala je prostoriju svojom energijom“, rekla je sa tugom.

Još jedan blizak izvor izjavio je za časopis People da se zdravlje glumice naglo pogoršalo u poslednjim mesecima, što je bilo izuzetno tužno za sve koji su je voleli.

- Njeno stanje se vrlo naglo pogoršalo. Bilo je to neočekivano, posebno za nekoga s toliko snage i duha. U poslednjim mesecima bila je okružena samo najužom porodicom, koja je odlučila da sve drži u privatnosti. Čak ni dugogodišnji prijatelji nisu bili u potpunosti svesni šta se dešava, rekao je insajder.

Dajana Kiton na Nedelji mode u Njujorku 2023. godine Foto: Paul Morigi / Getty images / Profimedia

Neostvarena ljubav i oproštaji kolega

Njen bivši partner, Al Paćino, izjavio je da sada žali što nije oženio glumicu dok je imao priliku. Vest o smrti glumice izazvala je brojne emotivne reakcije holivudskih zvezda, uključujući Leonarda Dikaprija, Bet Midler, Fransisa Forda Kopolu i mnoge druge.

Reditelj filma Kum, Fransis Ford Kopola, izjavio je: - Reči ne mogu da izraze čudo i talenat Dajane Kiton. Beskrajno inteligentna, tako lepa... Sve kod Dajane bilo je oličenje kreativnosti.

