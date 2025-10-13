Slušaj vest

Vudi Alen je konačno objavio izjavu povodom smrti svoje nekadašnje partnerke i česte saradnice Dijane Kiton, koja je preminula u 80. godini u subotu.

Govori se da su njih dvoje „ostali prijatelji“ nakon što su se prvi put sreli krajem 1960-ih i imali romantičnu vezu. Kontroverzni 89-godišnji reditelj napisao je dirljiv esej u kojem izražava žaljenje zbog njenog gubitka.

- Gramatički je netačno reći "najviše jedinstvena", ali sva gramatička pravila, kao i sve ostalo, prestaju da važe kada se govori o Dijani Kiton. Za razliku od bilo koga, koga je planeta ikada videla ili će ikada videti, njeno lice i smeh osvetljavali su svaki prostor u koji bi ušla, započeo je u eseju koji je objavio "The Free Press" u nedelju.

Prvi susret i saradnja

Alen i Kiton su se prvi put upoznali 1969. godine, kada je ona išla na audiciju za ulogu u njegovoj broadvejskoj predstavi Play It Again, Sam. Kasnije je dobila ulogu u predstavi i bila nominovana za Toni nagradu za najbolju sporednu glumicu u predstavi.

- Nikada nisam čitao nijednu kritiku mog rada, a jedino mi je bilo važno šta Dajana misli o tome. Ako joj se svidelo, smatrao sam film umetničkim uspehom. Ako nije bila oduševljena, pokušavao sam da upotrebim njenu kritiku da prepravim film i napravim nešto što joj se više dopada, pisao je Alen o njihovom poznanstvu, prenosi Daily Mail.

Filmska saradnja i značaj Dijane Kiton

Oskarovka je radila na nekoliko filmova sa Alenom, uključujući i Eni Hol iz 1977, koji joj je doneo Oskara za najbolju glumicu.

- Pre nekoliko dana, svet je bio mesto koje je uključivalo Dijanu Kiton. Sada to više nije tako. Zato je svet tužnije mesto. Ipak, tu su njeni filmovi. I njen veliki smeh i dalje odjekuje u mojoj glavi, naveo je Alen u svom oproštajnom pismu Dajani.

Kompleksan odnos i poslednji dani

Kiton je imala složen odnos sa bliskim prijateljem i navodnim bivšim partnerom Alenom tokom godina, sve do njene smrti 11. oktobra u 80. godini. Vest o njenoj smrti u Kaliforniji objavljena je u subotu, nakon što je Vatrogasna služba Los Anđelesa reagovala na poziv sa adrese njene kuće u 8:08 ujutro, prenosi TMZ. Osoba je prevezena u bolnicu, a kasnije je potvrđeno da je to bila Dijana Kiton.

Vudi Alen i Dajana Kiton u filmu Sleepers Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

U trenutku objavljivanja vesti, Alen je, prema izvorima za People, bio "izuzetno potresen, iznenađen i uznemiren" zbog šokantne vesti o njenoj smrti. Izvor je dodao da je Alen "vrlo cenio Dijanu" i da nije bio upoznat sa njenim pogoršanim zdravstvenim stanjem.

- Niko nije znao. Bio je iznenađen, rekao je insajder.

Romantična prošlost i prijateljstvo

Dvoje zvezda često su sarađivali, a Kiton je glumila u osam njegovih filmova. Godine 1977, Kiton je imala glavnu ulogu u filmu Eni Hol, koji se smatra da je zasnovan na njihovoj romantičnoj vezi.

- Nije istina, ali u tome ima elemenata istine, rekla je Kiton o tim nagađanjima u intervjuu za New York Times.

Veruje se da su bili u vezi pre Eni Hola i da su zajedno živeli u penthausu sa pogledom na Central Park u Njujorku. U svojoj autobiografiji iz 2011. Kiton je pisala o njihovom odnosu.

- Delili smo ljubav prema mučenju jedno drugog svojim neuspesima. On je umeo da izbacuje uvrede, i ja isto. Njegova zapažanja o mom karakteru bila su tačna i smešna. Videla sam ga kao bubašvabu koju ne možeš da ubiješ, govorila je pa dodala:

Vudi Alen i Dajana Kiton u filmu Sleepers Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

- Nedostaje mi Vudi. On bi se smejao ako bi znao koliko mi je stalo do njega, ali pametna sam da ne pokrećem tu temu. Znam da ga moja naklonost pomalo odvratna. Šta da radim? Još ga volim.

Ostali odnosi i podrška

Iako su raskinuli romantičnu vezu, njihovo blisko prijateljstvo nije prestalo. Alen i Kiton su zajedno radili na ukupno osam filmova, pored Eni Hola, kao što su Ljubav i smrt (1975) i Menhetn (1979). Glumica iz Kuma imala je i druge poznate veze, uključujući one sa Vorenom Bitijem i Alom Paćinom. Alen je kasnije bio u vezi sa Mijom Farou, koja je glumila u 13 njegovih filmova.

Početkom 1990-ih, Alen i Farou su se našli u sporom borbi za starateljstvo, nakon što je glumica tvrdila da joj je ćerka Dilan 1992. rekla da ju je Alen seksualno zlostavljao — što je on negirao. Takođe je iste godine izašla na videlo veza Alena sa Mijinom usvojenom ćerkom Sun-Ji Previn. Alen i Previn su se venčali 1997. i zajedno usvojili dvoje dece. Kiton je često branila i podržavala Alena usred optužbi za seksualno zlostavljanje. Tokom "MeToo" pokreta 2018. godine, glumica je na Tviteru napisala da veruje svom prijatelju.

- Vudi Alen je moj prijatelj i i dalje mu verujem. Možda je interesantno pogledati intervju sa 60 Minutes iz 1992. i videti šta mislite.

Vudi Alen i Dajana Kiton u filmu Eni Hol Foto: Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Povezala je u postu intervju u kojem se Alen branio od optužbi. Izvor je rekao za People da Kiton „nije verovala da problemi vezani za optužbe zasenjuju važan rad koji je on uradio i rad koji su zajedno stvarali.“

- Uvek je stajala uz njega. On je bio zahvalan zbog toga. Osećao se blisko sa njom, kazao je izvor i takođe otkrio da su Kiton i Alen često pričali telefonom i razmenjivali poruke.

- Kad god bi je branio, on bi joj se javio i slao poruke.

Porodica i privatnost

Porodični portparol potvrdio je smrt Dajane Kiton u 80. godini za People u subotu. Blizak prijatelj glumice rekao je za isti magazin:

- Naglo je izgubila snagu, što je bilo srceparajuće za sve koji su je voleli. Bilo je neočekivano, posebno za nekoga sa tolikom snagom i duhom. U poslednjim mesecima bila je okružena samo najbližom porodicom, koja je odlučila da stvari drži veoma privatnim. Čak ni dugogodišnji prijatelji nisu bili u potpunosti svesni šta se dešava.

Dijana Kiton se nikada nije udavala, ali je u pedesetim usvojila dvoje dece: ćerku Dekster i sina Djuka.

