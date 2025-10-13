Slušaj vest

Fokus na porodicu i posao

- Dženifer se oseća dobro. Fokusirana je na ono što je čini srećnom – porodicu i posao, rekao je izvor za People.

- Uvek je uživala da radi sa Benom, to se nije promenilo, dodaje isti izvor i napominje:

- Nema obnavljanja romantične veze sa Benom. Oni su trenutno na zaista dobrom mestu. Nastavljaju da podržavaju jedno drugo. Oboje su ponosni na ono što su zajedno postigli, objašnjava izvor.

Kraj braka posle dve godine

Lopez (56) i Aflek (53) upoznali su se 2002. godine i ubrzo započeli vezu, ali su raskinuli veridbu 2004. godine. Nakon toga su oboje započeli nove veze i osnovali porodice.

Dženifer je bila u braku sa Markom Entonijem od 2004. do 2014. godine i s njim ima blizance, Maksa i Emu. Ben je bio u braku sa Dženifer Garner od 2005. do 2018. godine i imaju troje dece: Vajlet, Serafinu i Semjuela.

Par je obnovio vezu 2021. godine, a venčali su se na intimnoj ceremoniji u Las Vegasu u julu 2022. godine. Mesec dana kasnije organizovali su veliko slavlje venčanja u Džordžiji sa prijateljima i porodicom.

Međutim, dve godine kasnije, odlučili su da krenu različitim putevima, navodeći nepomirljive razlike kao razlog za razvod.

Zajednički projekat i poslovna saradnja

Dženifer Lopez se trenutno priprema za promociju nadolazećeg mjuzikla Poljubac žene pauka, čiji je Ben Aflek izvršni producent. Njegova producentska kuća Artist Equity, koju je osnovao zajedno sa Metom Dejmonom, takođe je ko-producent ovog filma.

