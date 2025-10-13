Slušaj vest

Manekenka Bela Hadid progovorila je o svojoj dugogodišnjoj borbi s mentalnim zdravljem, posebno s anksioznošću i depresijom, i poslala snažnu poruku podrške svima koji se suočavaju s istim osećanjima.

"Samo diši" – poruke nade i utehe

Bela je na društvenim mrežama podelila niz motivacionih citata, među kojima se istakao jedan posebno emotivan tekst:

- Kada teret postane pretežak, a budućnost izgleda mračno, u redu je uzeti trenutak – ako osećaš da si izgubio svoju iskru. Kada se osećaš kao da si izvan sopstvenog tela, nesposoban da prihvatiš šta se dešava – ne moraš uvek da pronalaziš lepotu u svemu. Ponekad, kada stvari postanu zastrašujuće, uključi se način preživljavanja i fokusiramo se samo na ono što moramo, jer je to borba – potonuti ili plivati. Sve ostalo bude zaboravljeno, jer samo želiš da se osećaš bezbedno, a možda ne možeš da se koncentrišeš ni na šta drugo, dok ti misli jure. Uspori i duboko udahni. Bićeš dobro. Ne fokusiraj se na budućnost, samo razmišljaj o današnjem danu. Ponekad su ‘šta ako’ misli previše zastrašujuće. Zato se seti – ovaj trenutak je jedini koji je zagarantovan. Samo se usredsredi na ono što sada radiš i ne zaboravi – samo diši.

"Borim se sa sramom i teškim mislima"

Uz ove poruke, Bela je otvoreno govorila o sopstvenom iskustvu:

- Nešto što nosim godinama je teret anksioznosti i depresije. Ponekad to može delovati sveobuhvatno, parališuće i nevidljivo spoljašnjem svetu, ostavljajući te u suzama pre nego što dan uopšte počne, pitajući se zašto ti je um tako težak kada život oko tebe izgleda tako svetao. Uz borbu s mentalnim zdravljem često dolazi i dubok osećaj srama. Ponekad se pitam kako me život toliko blagoslovio, a moje telo i um ipak redovno ispunjavaju tuga, depresija i iscrpljujuća anksioznost.

"To nije slabost, to je deo mene"

Manekenka je istakla da se tokom godina naučila nositi sa svojim stanjem:

- Kroz godine sam naučila da to nije slabost, to je deo mene. Moja osetljivost, moja svesnost, moja empatija – na mnogo načina to može biti supermoć. To je ono što nas čini ljudima. Ti delovi mene su mi pomogli da dublje razumem sebe i druge. Za svakoga ko se s ovim svakodnevno bori – želim da zapamtite da niste sami. I jako vas volim.

Humanitarni rad i poziv na bolju brigu o mentalnom zdravlju

Bela je govorila i o svom radu sa humanitarnom organizacijom UNICEF, kroz koji je, kako kaže, stekla još dublju svest o problemima mentalnog zdravlja:

- Imam sreću što imam sistem podrške koji me sluša i razume. Svaki dan razmišljam o deci i porodicama koje sam upoznala kroz svoj rad sa UNICEF-om – toliko njih suočava se sa nezamislivim traumama, ratom i raseljenjem, a ipak i dalje uspevaju sa osmehom, nadom i snovima da gledaju u budućnost. No, ispod tih osmeha nose istu nevidljivu borbu sa anksioznošću, PTSP-jem i strahom, ali bez pristupa nezi i sigurnosti koju mi često uzimamo zdravo za gotovo. Pristup mentalnoj zdravstvenoj zaštiti nije luksuz – to je pravo. Bez obzira na to ko si, odakle dolaziš ili kako tvoja priča izgleda – tvoj bol i tvoje ozdravljenje su važni... Jako, jako važni, zaključila je Hadid.

