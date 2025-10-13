Slušaj vest

Australijski glumac Hju Džekmen nedavno je proslavio 57. rođendan. Njegov privatni život poslednjih meseci nalazi se pod budnim okom javnosti, a mnogi su primetili i njegovu fizičku i emotivnu transformaciju – i to u najboljem smislu. Ali, krenimo redom.

Ljubavna priča iz Holivuda: brak dug skoro tri decenije

Hju je 1995. godine, na snimanju serije Koreli, upoznao koleginicu Deboru-Li Fernes. Iako je on tada imao 26, a ona 39 godina, razlika u godinama mu nije smetala. Očarala ga je na prvi pogled i venčali su se već naredne godine.

Njihovu ljubav mediji i obožavaoci često su navodili kao primer stabilnog, posvećenog braka u Holivudu. Usvojili su dvoje dece i delovalo je kao da ništa ne može da ih razdvoji.

Kraj ljubavi: razvod posle 27 godina

U septembru 2023. godine par je podneo papire za razvod nakon 27 godina braka. U zajedničkom saopštenju naglasili su da žele da se fokusiraju na lični rast i da će ostati u prijateljskim odnosima.

Ipak, javnost nije dugo čekala da počnu spekulacije o pravom razlogu razvoda – i ubrzo se pojavio odgovor.

Nova veza sa koleginicom iz mjuzikla

Naime, Hju je pronašao ljubav sa američkom glumicom Saton Foster, koju je upoznao 2022. godine tokom rada na mjuziklu Muzički čovek, svega godinu dana pre nego što su on i Debora obelodanili razvod.

Problem je bio u tome što je Saton tada bila u braku sa Tedom Grifinom, ali izgleda da je i ona ispoštovala svoj deo dogovora – 2024. godine napustila je supruga posle 10 godina braka.

U međuvremenu, Hju i Saton su potvrdili da su u vezi i da su zaljubljeni. Fanovi su brzo primetili koliko je glumac ponovo pun energije i entuzijazma, a sam Džekmen kaže da mu Saton pruža veliku podršku i inspiriše ga u karijeri.

Podeljene reakcije javnosti

„Procvetaо je otkako se razveo“, komentarisali su neki fanovi, dok su drugi bili mnogo oštriji: „Razvod od stare babe ga je pomladio“, glasio je jedan od zlobnijih komentara.

Jedno je sigurno – Hju Džekmen izgleda ispunjeno i srećno u novoj fazi života. Ipak, činjenica da je prevario ženu sa kojom je proveo skoro tri decenije, ostaje mrlja koju mu mnogi obožavaoci neće tako lako oprostiti.

