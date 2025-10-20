Slušaj vest

Ketlin Mekalister, rođaka Arona Fajpersa, tvrdi da je videla kako glumac svoju uskoro bivšu suprugu Deniz Ričards pritiska uz betonski zid i davi je. Njena tvrdnja dolazi nakon što je Ričards optužila uskoro bivšeg muža za porodično nasilje i pretnje smrću.

Mekalister je radila sa Fajpersom od 2017. do 2022. godine, u njegovom centru za holističko lečenje. Tokom tog perioda bila je svedok „strašnog” zlostavljanja koje se dogodilo na parkingu ispred njegove kancelarije u Malibuu. Incident je opisala tokom virtuelnog svedočenja na sudu, kojim je podržala glumičin zahtev za trajnu zabranu prilaska protiv Arona.

„Davio ju je i njena glava je udarila o zid, što je izazvalo potres mozga. Bila je jako uznemirena, dezorijentisana. Bila sam zabrinuta da bi mogla da umre“, ispričala je. Ketlin je tvrdila i da su Fajpers i Ričards 2022. godine imali još jedan fizički sukob u kupatilu njegove kancelarije.

Deniz Ričards i Aron Fajpers Foto: Profimedia

Mekalister je čula „lupanje“, nakon čega je Deniz zadobila povrede na glavi. Aron je tada, kako kaže, udario Deniz glavom o držač toalet papira.

Rođaka je otkrila detalje još jednog incidenta, kada su ona i Deniz morale da se sakriju u kupatilu zato što je Fajpers „zastrašivao“ glumicu. „Bila sam u svojoj kancelariji, a ona mi je slala poruke iz kupatila“, tvrdila je Mekalister.

Istakla je i da je par od januara do maja 2022. imao period „eskalirajućeg zlostavljanja“ i konstantnog „vikanja i svađa“. Prisetila se i incidenta iz januara 2022, kada je Aron navodno naneo Deniz modricu ispod oka. „Videla sam kako ju je udario i odmah je imala strašnu modricu ispod oka. Još uvek sam šokirana zbog toga“, ispričala je.

Aron Fajpers optužio Deniz Ričards za nasilje i preljubu Foto: DOBN / RMBI / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Mekalister tvrdi da su se tada svađali jer je Fajpers verovao da je Ričards postavila prislušne uređaje u njegovu kancelariju. Zbog toga je, na kraju, došlo do fizičkog sukoba. Istakla je i da je „u igri bio alkohol“.

Ketlin je priznala i da se i sama plašila svog rođaka jer je navodno pretio da će ih „obe ubiti“. „Jednostavno bi besneo i pretio da će nas sve ubiti ako bilo kome kažemo. Kako je zlostavljanje godinama eskaliralo, koristio je našu empatiju“, rekla je, i opisala Fajpersa kao alkoholičara.

Advokati DeniZ Ričards izjavili su da je Mekalister bila „smrtno prestravljena“ tokom svedočenja.

Aron nije komentarisao njene izjave, ali je ranije negirao optužbe za nasilje koje je protiv njega iznela Ričards. „Nisam je zlostavljao i neću je zlostavljati“, rekao je nakon što je Deniz podnela zahtev za privremenu zabranu prilaska. Tada je tvrdio i da je Deniz bila nasilna prema njemu, a njene izjave nazvao je „štetnim“.

Deniz Ričards i Aron Fajpers Foto: Leon Bennett / Getty images / Profimedia

Ričards i Fajpers bi trebalo da se ove nedelje pojave na sudu.

Inače, par je bio u braku šest godina, a on je u julu podneo zahtev za razvod. Samo dan kasnije, ona je podnela zahtev za zabranu prilaska, tvrdeći da ju je „učestalo“ zlostavljao tokom cele njihove veze.

„Aron me često nasilno davio, nasilno mi stiskao glavu obema rukama, čvrsto mi stezao ruke, nasilno me šamarao po licu i glavi, agresivno mi udarao glavu o držač za peškire, pretio da će me ubiti, držao koleno na mojim leđima do te mere da sam ga morala moliti da se skloni kako me ne bi ubio, hakovao mi je laptop i mobilni telefon i preuzeo sve moje poruke. Često je pretio da će mi ‘slomiti vilicu’, a zatim bi plakao, molio me da ostanem i obećavao da će potražiti pomoć - što se nikada nije dogodilo“, navela je u sudskim dokumentima.

Prisetila se i incidenta iz 2022. kada joj je Aron napravio veliku modricu na oku - istog onog koji je opisala i Ketlin. Tvrdila je da je glumac postao paranoičan i da je verovao da se u biljkama koje je kupio nalaze prislušni uređaji. Zbog toga ju je navodno udario dlanom u oko.

Deniz Ričards i Aron Fajpers Foto: Leon Bennett / Getty images / Profimedia

Ričards je tvrdila i da joj je Aron više puta pretio da će nauditi njoj i sebi, kao i policiji ako ga pozove. Glumici je odobrena privremena zabrana prilaska kojom je određeno da glumac mora da se drži najmanje 91 metar dalje od nje, njenog doma, automobila i imovine.

On je negirao sve optužbe, a zatim tvrdio da je Ričards imala aferu i da je zavisna od lekova protiv bolova. „Gotovo deceniju se bori sa zavisnošću od Vikodina (koji u šali naziva vitaminom D ili ‘belim kestenima’), pomešanog s Adderalom i tekilom. Neki od vas znaju da je ovo problem već više od 20 godina. Više ne jede prave obroke, a bio sam svedok i kako se onesvestila od droge - dovodeći sebe i druge u opasnost, uključujući i vožnju sa našom ćerkom Eloiz“, napisao je u pismu upućenom prijateljima i porodici.

Tvrdio je i da je ranije te godine saznao za njenu aferu sa drugim muškarcem. „Molila me da je ne ostavim, govorila da to ništa ne znači i da voli samo mene. Onda je sve negirala - čak i eksplicitne poruke koje sam pronašao. Iako je obećala da će prestati, pojavile su se nove laži i šokantni dokazi“, napisao je.

U šokantnom pismu optužio ju je i za fizičko nasilje:

„Dana 4. jula, jednostavan čin — naručivanje hrane za našu ćerku Eloiz — doveo je do nezamislivog otkrića. Deniz me optužila da sam koristio njenu karticu, a u celoj zbrci moj telefon je nestao. Nakon što sam ga tražio 20 sati i nakon što me fizički napala kada sam tražio telefon nazad, na kraju sam ga pronašao smrskanog u kesi za smeće, skrivenog ispod trulog otpada. Kada sam je pitao zašto, potpuno je to negirala. Iste večeri mi je poslala poruku i rekla da će podneti zahtev za razvod“, napisao je glumac.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

Bonus video: Preko 40% mladih misli da je ok udariti šamar devojci