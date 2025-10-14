Slušaj vest

Glumac Tom Henks provozao se njujorškim metroom i još jednom pokazao da je jedna od najskromnijih holivudskih zvezda, piše Daily Mail. Glumac, čije se bogatstvo procenjuje na 400 miliona dolara, bio je nenametljivo obučen i nosio je masku za lice. Ipak, iako je pokušao da ostane neprepoznatljiv, pravim obožavaocima nije mogao da promakne, a njegove fotografije iz metroa brzo su se proširile društvenim mrežama.

Henks je tokom vožnje delovao potpuno opušteno — stajao je blizu vrata i posmatrao gužvu kao i svaki drugi putnik. Iako glumac sigurno ima ličnog vozača, pridružio se sve većem broju slavnih koji su poslednjih meseci viđeni kako koriste metro za kretanje Menhetnom, među njima i glumac Harison Ford.

Tom Henks Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Henksovo pojavljivanje u javnosti usledilo je samo nekoliko meseci nakon što je njegova ćerka E. A. Henks objavila šokantnu autobiografiju u kojoj detaljno opisuje svoje navodno teško detinjstvo. U knjizi E. A. govori o problemima svojih roditelja — Toma Henksa i pokojne glumice Samante Luis, koja je preminula 2002. godine nakon borbe s rakom.

E. A. je prvih pet godina života provela u Los Anđelesu sa oba roditelja, sve dok se nisu razveli 1987. U knjizi se priseća kako je majka, bez najave, odlučila da preseli njenog starijeg brata Kolina i nju iz Los Anđelesa u Sakramento. Takođe je otkrila da su je emocionalno i fizičko zlostavljanje od strane majke naterali da se vrati da živi kod oca.

U memoarima navodi da veruje kako je njena majka, iako nikada nije zvanično dijagnostikovana, patila od bipolarnog poremećaja s epizodama ekstremne paranoje i zabluda. U junu je Henks pohvalio svoju ćerku zbog iskrenosti u suočavanju s mračnim delovima svog života:

„Nisam iznenađen što je moja ćerka imala dovoljno snage i radoznalosti… da istraži tu temu o kojoj je, po mom mišljenju, bila izuzetno iskrena“, rekao je.

Inače, Henks se 1988. oženio glumicom Ritom Vilson. Par je u braku već 37 godina i imaju dvoje dece – Četa (34) i Trumana (29).

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

