Holivudska braća Alek (67) i Stiven Boldvin (59) bili su umešani u saobraćajnu nesreću u Hemptonsu, kada je njihov automobil udario u drvo. Iako je vozilo pretrpelo veliku štetu, obojica su srećom nepovređeni.

Nesreća u Hemptonsu

Incident se dogodio u ponedeljak, 13. oktobra, kada je Alek Boldvin vozio beli terenac marke Rendž Rover svoje supruge Hilari. Prema rečima svedoka, vozilo je udarilo u drvo u Ist Hemptonu.

Alek i Stiven Boldvin
Alek i Stiven Boldvin Foto: Jessica Dalene for Hamptons International Film Festival / Shutterstock Editorial / Profimedia

Uprkos silini udara, glumac i njegov brat uspeli su da izađu iz automobila bez ikakvih povreda.

Poruka Aleka Boldvina: „Sve je u redu“

Alek se brzo oglasio na Instagramu kako bi uverio zabrinute fanove:

„Slupao sam auto svoje žene i osećam se loše zbog toga — ali sve je u redu. Dobro sam, i moj brat je dobro.“

Video se završio emotivnom porukom njegovoj supruzi:

„Hilarija, volim te više od svega i jako sam ponosan na tebe.“

Stiven se zahvalio svima na podršci

Stivenov predstavnik je potvrdio za TMZ da je glumac „dobro i zahvalan što niko nije povređen“.

alek boldvin.jpg
Foto: B4859 / Avalon / Profimedia

„Stiven ceni zabrinutost i može da potvrdi da su i on i Alek bezbedni i dobro.“

Braća Boldvin, koja su tog dana trebalo da prisustvuju Međunarodnom filmskom festivalu u Hamptonsima, viđena su kako izlaze iz svog vozila i razgovaraju sa policijom na mestu nesreće.

Teške godine za Aleka Boldvina

Ova nesreća dolazi nakon nekoliko teških godina za Aleka Boldvina. Podsetimo se da je tokom snimanja filma „Rđa“ 2021. godine, snimateljka Halina Hačins tragično poginula kada je pištolj koji je Alek držao slučajno opalio.

Glumac je optužen za ubistvo iz nehata, ali je tužba odbačena u julu 2024. godine nakon što se izjasnio da nije kriv.

U međuvremenu, Boldvin je tužio tužioce koji su pokušali da ga pošalju u zatvor, podnevši građansku tužbu zbog „zlonamernog krivičnog gonjenja“ i „kršenja građanskih prava“ u Santa Feu 9. januara.

Pogledajte u galeriji footgrafije sa suđenja, kada je Boldvin oslobođen optužbi:

Potresne scene sa suđenja Aleku Boldvinu Foto: POOL / Getty images / Profimedia, Ross D. Franklin / AFP / Profimedia

Hilarija Boldvin o „sajber maltretiranju“

Alekova supruga, Hilarija Boldvin (41), takođe je nedavno bila u centru pažnje nakon što je eliminisana iz emisije „Ples sa zvezdama“.
U prenosu uživo na Instagramu, rekla je da je „maltretirana van emisije“, dodajući:

„Definitivno sam bila maltretirana van emisije. To je sigurno.“

Hilarija, koja sa Alekom ima sedmoro dece – Karmen (11), Rafaela (10), Leonarda (8), Romea (7), Eduarda (4), Mariju Lusiju (4) i Ilariju (2) – priznala je da je situacija emocionalno pogodila nju:

„Internet ima ogroman problem. Ozbiljan problem.“

Rekla je da je posebno tužna kada su žene bile te koje su najviše kritikovale druge žene, umesto da pokazuju podršku jedna drugoj.

