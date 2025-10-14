Slušaj vest

Poznati modni dizajner Kelvin Klajn (82) godinama je srećno oženjen svojom 47-godišnjom partnerkom Kevinom Bejkerom (35). Njihova ljubavna priča izazvala je pravu buru u javnosti, ali izgleda da poznatog dizajnera to uopšte ne pogađa - jer njihova veza nastavlja, uprkos osudi i predrasudama.

Ljubav koja je šokirala javnost

Kelvin i Kevin su se prvi put pojavili zajedno u javnosti 2016. godine, kada su prošetali crvenim tepihom jesenje gala večeri Američkog baletskog pozorišta.

Njihov izgled je odmah izazvao lavinu komentara - mnogi su isticali ogromnu razliku u godinama od 47 godina, a neki su tvrdili da više liče na dedu i unuka nego na par.

Ubrzo su se pojavile i zlonamerne priče - Kevin je proglašen „muškim sponzorom“, jer se bogatstvo poznatog dizajnera procenjuje na oko 700 miliona dolara. Međutim, uprkos svemu, par je ostao zajedno, ignorišući komentare.

Kalvinov buran ljubavni život

Pre nego što je stupio u vezu sa Bejkerom, Kelvin Klajn je imao dva braka. Prvi put se oženio 1964. godine TV producentkinjom Marsi Klajn, sa kojom ima ćerku. Par se razveo 1974. godine.

Njegov drugi brak usledio je 1986. godine, kada se oženio svojom tadašnjom asistentkinjom Keli Rektor. Taj brak je trajao punih 20 godina, sve do njihovog razvoda 2006. godine.

Veza koja je šokirala svet

Nakon dva neuspela braka, Kelvin je stupio u vezu sa Nikom Gruberom, koji je bio 48 godina mlađi od njega. Njihova romansa je trajala dve godine, do januara 2012. godine, i završila se burno – uz brojne medijske spekulacije i skandale.

Kelvin Klajn bio je u braku sa Keli 20 godina Foto: John Barrett/PHL/MPI / Capital pictures / Profimedia

Nakon raskida, Gruber je iznenadio javnost izjavom:

„Nisam gej, ali ne verujem u etikete. Verujem u ljubav.“

Dodao je da je Kelvin bio prvi muškarac u koga se zaljubio, ističući da „postoji nešto kod njega što privlači i muškarce i žene.“

Sebično, ali šarmantno, Gruber je tada rekao:

„Bio sam kao Romeo — mogao sam imati bilo koga, muškarca ili ženu, jer postoji nešto u meni što privlači oba pola.“

Uprkos svemu – Kelvin veruje u ljubav

Iako su mnogi sumnjali u iskrenost njegovih veza, Kalvin Klajn i dalje ne krije svoje emocije prema mlađoj partnerki. Njih dvoje se često pojavljuju zajedno na modnim događajima i umetničkim izložbama, a njihova veza je dokaz da ljubav zaista ne poznaje godine.

