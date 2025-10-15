Slušaj vest

Više od pet decenija ime Slavka Štimca zauzima posebno mesto u domaćoj kinematografiji. Skromni, nenametljivi i uvek posvećeni glumi, ovaj umetnik danas proslavlja svoj 65. rođendan, a iza sebe ima karijeru koja je obeležila detinjstvo, mladost i zrelost mnogih generacija.

Dečak iz „Vuka samotnjaka“ koji je osvojio publiku

Slavko je pred kamerama debitovao još kao dečak, u legendarnom filmu „Vuk samotnjak” (režija Obrad Gluščević). Publiku je odmah osvojio svojom prirodnošću i iskrenošću, a ubrzo je stigla i uloga koja će ga zauvek upisati u istoriju domaće televizije – „Salaš u Malom Ritu” Branka Bauera.

Od tada, filmovi su se ređali jedan za drugim, prateći njegovo odrastanje, sazrevanje i glumački razvoj. Sa svakom novom ulogom, Slavko Štimac je ostavljao neizbrisiv trag na filmskom platnu i u srcima gledalaca.

Diskretan, povučen i daleko od medijske pompe

Za razliku od mnogih svojih kolega, Slavko Štimac nikada nije voleo javnost. Njegov privatni život oduvek je bio strogo čuvana tajna, a isto važi i za njegovu suprugu Vesnu Golubović, umetnicu koja jednako poštuje privatnost.

Vesna je diplomirala 1980. godine na Fakultetu likovnih umetnosti, u klasi profesora Stojana Čelića. Samo godinu kasnije, odlučila je da se preseli u Njujork, što je za to vreme bio izuzetno hrabar potez.

„Nije to bila hrabrost, već ludost. Otišla sam kao da idem na izlet, sa jednom torbom u kojoj su bile dve knjige: ‘Srpske junačke pesme’ i ‘Novi zavet’. Imala sam malo para, nisam znala engleski, ali sam bila rešena da tamo zauvek ostanem“, ispričala je u jednom od retkih intervjua.

Umetnica sa svetskim iskustvom

U „Velikoj jabuci“ se brzo snašla. Postala je deo njujorške umetničke scene, priređivala brojne samostalne i grupne izložbe, izrađivala zidne instalacije, dizajnirala knjige i radila scenografije za moderne balete.

Ipak, posle godina stvaralaštva u inostranstvu, odlučila je da se vrati u Beograd, gde je nastavila da se bavi umetnošću i pedagoškim radom.

Slavko Štimac na promociji serije Miholjsko leto Foto: Gordan Jović/ Rts

Mir i duhovnost umesto glamura

Slavko i Vesna su poznati po tome da se retko pojavljuju u javnosti. Umesto luksuznih destinacija i mondenskih letovališta, umetnički par slobodno vreme najradije provodi obilazeći hercegovačke manastire, gde rado prisustvuju liturgijama i pronalaze svoj unutrašnji mir, piše magazin Hello.

Njihova skromnost, dostojanstvo i posvećenost umetnosti čine ih jednim od najskladnijih parova domaće scene.

