Loren Sančez i Georgina Rodrigez ukrale su svu pažnju u prvom redu modne revije modne kuće Balensijaga, gde su istakle svoje blistave, višemilionske prstenove. Dve dame sedele su jedna pored druge na događaju održanom u okviru Nedelje mode u Parizu.

Sančez (55), odnedavno gospođa Bezos, na levoj ruci nosila je svoj ogromni dijamantski prsten ovalnog reza, delo omiljene dizajnerke nakita poznatih ličnosti, Loren Švarc. Za ovu priliku odabrala je somotsku haljinu spuštenih ramena sa kaišem koji je naglasio struk, i kožne čizme sa špicastim vrhom. Izgled je upotpunila polupodignutom frizurom i dramatičnom crnom mašnom.

Pored nje, Georgina Rodrigez (31) privlačila je poglede sa čak dva prstena na rukama, uključujući i verenički koji joj je njen partner Kristijano Ronaldo poklonio u avgustu. Rodrigez je blistala u crnoj haljini s dubokim dekolteom i prorezom do kolena, a celokupan utisak upotpunila je crvenim manikirom i ogrlicom sa zelenim središnjim kamenom.

Vrtoglava vrednost prstena Georgine Rodrigez

Zlatarka Laura Tejlor iz Lorel Diamonds ranije je za Us Weekly detaljno opisala Georginin prsten kao „izuzetan komad“ koji se sastoji od „dijamanta ovalnog reza u rasponu od 15 do 20 karata“.

„Središnji kamen je okružen značajnim bočnim dijamantima, što dodatno pojačava sjaj i čini već impresivan glavni kamen još većim“, izjavila je Tejlor, napominjući da je fudbalsku zvezdu ovaj komad nakita mogao koštati i više od 2 miliona dolara, „ako je dijamant prirodan i izuzetnog kvaliteta u rasponu boja D–F sa besprekornom ili skoro besprekornom čistoćom“.

Međutim, Nil Duta, izvršni direktor Angelic Diamonds-a, procenio je da je kamen još veći – oko 30 karata – i samim tim znatno vredniji.

„Prsten ovog kvaliteta verovatno bi vredeo između 3.7 miliona i 4.9 miliona dolara“, rekao je Duta. „To je komad koji može da parira nekim od najvećih vereničkih prstenova slavnih, od Bijonsinog do Kim Kardašijaninog, a posle osam godina zajedničkog života, definitivno je vredelo čekati.“

Podsetimo, Georgina i Ronaldo (40) su u vezi od 2016. godine i imaju zajedničku porodicu koja uključuje blizance Evu Mariju i Matea (8), kao i ćerke Alanu (7) i Belu (3). Par je u aprilu 2022. godine objavio tragičnu vest o smrti sina. Ronaldo je takođe otac 15-godišnjeg sina Kristijana Džuniora iz prethodne veze.

Novi prsten Loren Sančez vredi preko 6 miliona dolara

Što se tiče Loren Sančez, ona se za Džefa Bezosa(61) udala u junu ove godine na raskošnoj ceremoniji u Veneciji, a vesti o njihovoj vezi prvi put su se pojavile u januaru 2019. godine.

Njen novi, unapređeni prsten procenjuje se na skoro 45 karata. Ajaj Anand, izvršni direktor kompanije Rare Carat, u junu je za Page Six izjavio da je kamen značajno veći od njenog originalnog vereničkog prstena s roze dijamantom od 2.5 miliona dolara, za koji se pretpostavljalo da ima oko 20 karata.

„A poznajući Bezosa, verovatno je reč o D-besprekornom dijamantu, što bi vrednost lako podiglo iznad 6 miliona dolara“, rekao je Anand, sugerišući da osnivač Amazona nije štedeo.

Zlatara Zak Stoun iz Steven Stone Jewelers-a njen originalni roze dijamant opisao je kao „jedan od najređih i najpoželjnijih dijamanata u boji na svetu“ i „izuzetno redak“.

