Čekanje na crvenom svetlu na semaforu ponekad može delovati kao večnost, ali jednoj ženi je postalo znatno uzbudljivije kada je u automobilu pored sebe ugledala svetski poznato lice. Iako je susret sa slavnim ličnostima uobičajen u gradovima poput Los Anđelesa, ova korisnica TikToka ostala je potpuno zapanjena svojim susretom.

Tiktokerka je nedavno na crvenom svetlu u Beverli Hilsu ugledala ni manje ni više nego Džastina Bibera. U videu je napisala: „POV: Pored Džastina Bibera na crvenom svetlu u Beverli Hilsu“, dok je u pozadini svirao njegov veliki hit "Baby".

Njen video brzo je postao viralan, sakupivši više od šest miliona lajkova.

Reakcije na TikToku

Otkako je snimak podeljen, mnogi korisnici nisu mogli da veruju koliko je imala sreće što je videla muzičku zvezdu. „To je Džastin Biber?“, komentarisao je jedan korisnik, dok je druga dodala: „Tako je zgodan.“ Treća je istakla: „Mnogo bih pre razgovarala s njim nego ga snimala.“

Neki su se našalili da to uopšte nije poznati pevač, dok su drugi primetili zanimljiv detalj na njegovom telefonu. „Ima aplikaciju Biblija“, oduševljeno je napisao jedan korisnik, a drugi dodao: „Aww, koristi aplikaciju Biblija.“

Život na visokoj nozi

Inače, kanadska superzvezda živi u vili vrednoj 25,8 miliona dolara u četvrti Beverli Park u Los Anđelesu sa svojom suprugom, manekenkom i preduzetnicom Hejli Biber, i njihovim detetom.

Impresivno imanje prostire se na skoro 570 kvadratnih metara i sadrži pet spavaćih soba, sedam kupatila, biblioteku obloženu drvetom, kućni bioskop i bazen sa kabinom.

