Slušaj vest

Milan Bukvićna visini zadatka i bez greške sve do finalne runde, a takmičari jednako dobri i besprekorni u nastupu. Bez treme i uigrani kao sportski tim, Stojan, Aleksandar i Aleksa osvojili su neverovatnih 1 500 000 dinara, a Tragača ostavili daleko iza sebe!

Stojan Apostolovski probio je led, a kao neko ko je već iskusan u pobeđivanju u Poteri, nije se mnogo namučio da odbrani sumu od 700.000 dinara. Nonšalantno i sa usputnim šaljivim opaskama na račun Tragača, Stojan je pobrao simpatije publike, ali i inspirisao i motivisao svoje saigrače.

Milan Bukvić - tragač Foto: Potera

Tako su nakon njega, jednako opušteno i hrabro, mesto u finalnoj poteri zaslužili i Aleksandar Regner i Aleksa Stojanović. Aleksandar je zajedničkoj kasi doprineo sa 90, a Aleksa sa 710 hiljada dinara, čime je ukupan iznos za koji su se borili zaokružen na vrtoglavu cifru od 1 500 000.

Gledajući ovaj opušteni i duhoviti trojac, moglo se zaključiti da su bez mnogo muke pred Tragača postavili izazov od čak 19 koraka prednosti u završnoj rundi kviza. Iako do te runde nepogrešiv, Bukviću je popustila koncentracija pa je sa nekoliko uzastopnih grešaka omogućio takmičarima da ga nekoliko puta vrate unazad i na kraju pobede sa pet koraka prednosti.

"Ovako jedan tim izgleda i funkcioniše. Bravo! Odigrali ste za deset“, poručio je Milan Bukvić takmičarima.

(Kurir.rs)

VIDEO: Kviz Potera